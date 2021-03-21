|
Билл Гейтс дал ценный совет молодым людям
Источник материала: ОНТ
Американский предприниматель и общественный деятель, один из основателей компании Microsoft Билл Гейтс во время разговора с пользователями платформы Reddit дал совет молодым людям акцентировать больше внимания на проблеме изменения климата. Об этом
В ходе беседы миллиардера спросили, какой совет он хотел бы дать девятнадцатилетнему человеку.
Недавно Билл Гейтс рассказал о том, что собирается обнулить углеродный след от личного самолета. Он сообщил, что для этого использует сделанное из растений биотопливо и таким образом постарается внести посильный вклад в сохранение климата и стимулировать разработку инновационных технологий.
Фото: pixabay
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американский предприниматель и общественный деятель, один из основателей компании Microsoft Билл Гейтс во время разговора с пользователями платформы Reddit дал совет...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)