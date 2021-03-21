Билл Гейтс дал ценный совет молодым людям

Источник материала: ОНТ

Американский предприниматель и общественный деятель, один из основателей компании Microsoft Билл Гейтс во время разговора с пользователями платформы Reddit дал совет молодым людям акцентировать больше внимания на проблеме изменения климата. Об этом пишет РИА «Новости».



В ходе беседы миллиардера спросили, какой совет он хотел бы дать девятнадцатилетнему человеку.

Недавно Билл Гейтс рассказал о том, что собирается обнулить углеродный след от личного самолета. Он сообщил, что для этого использует сделанное из растений биотопливо и таким образом постарается внести посильный вклад в сохранение климата и стимулировать разработку инновационных технологий.

Фото: pixabay

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