В Дании умер чиновник после прививки AstraZeneca

Источник материала: ОНТ

В Дании зафиксирован новый случай смерти после вакцинации препаратом AstraZeneca – погиб сотрудник муниципалитета столичного региона. Об этом сообщает издание Extra Bladet.

По данным ресурса, погибший является одним из двух чиновников, доставленных в больницу после обнаружения тяжелых симптомов и прививки от COVID-19.

Это уже второй случай смерти в стране после прививки вакциной от AstraZeneca. Ранее сообщалось о погибшей спустя две недели после вакцинации пожилой женщине.

Европейское агентство лекарственных средств недавно признало вакцину от AstraZeneca безопасной , несмотря на сообщения о случаях возникновения тромбоза у некоторых пациентов.

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