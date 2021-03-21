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В Дании умер чиновник после прививки AstraZeneca

21.03.2021 06:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Дании умер чиновник после прививки AstraZeneca

В Дании зафиксирован новый случай смерти после вакцинации препаратом AstraZeneca – погиб сотрудник муниципалитета столичного региона. Об этом сообщает издание Extra Bladet.

По данным ресурса, погибший является одним из двух чиновников, доставленных в больницу после обнаружения тяжелых симптомов и прививки от COVID-19.

Это уже второй случай смерти в стране после прививки вакциной от AstraZeneca. Ранее сообщалось о погибшей спустя две недели после вакцинации пожилой женщине.

Европейское агентство лекарственных средств недавно признало вакцину от AstraZeneca безопасной, несмотря на сообщения о случаях возникновения тромбоза у некоторых пациентов.

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В Дании зафиксирован новый случай смерти после вакцинации препаратом AstraZeneca – погиб сотрудник муниципалитета столичного региона. Об этом сообщает издание Extra...
 
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