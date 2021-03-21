Эксперт назвал правила обрезки и формировки яблонь и груш

Источник материала: Tut.by

Дачный сезон открыт — часть работ на земле идет полным ходом. Например, сейчас благоприятное время для обрезки деревьев. Все о весенней обрезке и формировке яблонь и груш рассказал Валерий Кастко, глава фермерского хозяйства «Кастко».



Фото: ogodacha.ru

Валерий Кастко сразу делает уточнение, что стоит различать два понятия: формирование дерева (формировка) и обрезка. Формировка — не всегда значит обрезка, а это процесс формирования скелета дерева, который происходит в течение четырех-шести лет после посадки растения. Процесс включает в себя такие инструменты, как отгибание ветвей, прищипка побегов и обрезка.

Об оптимальной форме деревьев и ширине междурядьев

Яблоне и груше в процессе формировки придают пирамидальную форму. Она имеет несколько разновидностей и отличается от других форм дерева тем, что у растения остается один ярко выраженный проводник, который сохраняется на всем протяжении жизни. Вокруг этого проводника формируются ярусы: первый, второй, третий, иногда четвертый.

— Пирамида может быть похожа на елку или букву А либо иметь узкую, веретеновидную форму. Например, такая крона у наших деревьев, которые посажены на расстоянии один метр друг от друга. У этих деревьев веток длиннее полуметра нет.

Важно учитывать и расстояние между рядами. Считается, что ширина междурядья — это высота дерева плюс один метр (по мере роста дерево обрезают до определенной, максимальной для него высоты). В случае соблюдения оптимальной ширины междурядья и формирования кроны в виде пирамиды, дерево все время будет на свету, солнечный свет в течение дня будет освещать дерево. Если же ширина междурядья будет уже, то один ряд будет заслонять другой. А в тени растения растут плохо, болеют, дают мало плодов или вообще не дают плодов.



Фото: poferme.com

Как формируют дерево

Яблоню и грушу формируют по принципу: нижний ярус шире, верхний уже. Нижний ярус должен проходить на высоте 60−70 см (или до метра) от земли. Далее нужно сформировать три-четыре побега, расходящиеся в разные стороны. Угол отхождения от ствола, от центрального проводника, в идеале составляет 70 градусов (допустимо отхождение на десять градусов).

— Угол отхождения от ствола не должен быть острым (30−40 градусов) или слишком тупым (около 90 градусов). Потому что когда ветка растет вдоль земли, она уже затухает в росте, угнетается и не приносит пользы растению.

Чтобы не допустить нежелательного угла отхождения веток от ствола, нужно производить формирование кроны. Ветки, которые растут под нужным углом, оставляют, остальные — убирают. Если выбрать нечего, и есть ветви только с острым углом, то занимаются их оттягиванием.

— Мы используем льняную нитку и оттягиваем ветку до нужного нам градуса. За время весенне-летнего сезона нить перегнивает, а ветка сохраняет угол, который мы ей задали.

Валерий подытоживает: при формировании кроны очень важны две вещи. Первая — проводник должен быть единственным, вертикально стоящим (для этого его подвязывают к опорному колышку). Вторая — отхождение от проводника ветвей первого-четвертого ярусов под нужным углом. Расстояние между ярусами должно составлять примерно 50−60 см. В таком случае высота дерева получается три метра.

— Если высота дерева более трех метров, то сложно проводить обрезку, обрабатывать растение и собирать урожай.



Фото: superda4nik.ru

Для чего делают обрезку

Эксперт объясняет: обрезку яблонь и груш делают по нескольким причинам. Во многом для того, чтобы не дать деревьям себя загустить.

— Каждый лист должен находиться на солнце. В противном случае будет скапливаться влага, а где влага, там и болезни. Также процесс фотосинтеза идет не полным ходом. Поэтому не загустить крону — это первое, ради чего мы делаем обрезку.

Вторая причина, для чего нужна обрезка, — профилактические меры (чтобы избавиться от больных и сухих веток). Третья — регулирование количества плодов с целью соблюдения баланса между формированием плодов и ростом молодых побегов.

— Если мы не будем уменьшать урожай, то рискуем перейти на периодичное плодоношение. Все знают, что в один год яблок очень много, их некуда девать, а в другой год яблок нет совсем. С помощью обрезки можно практически уравнять периодичность урожая. Поэтому в годы, которые считаются урожайными, мы проводим наиболее усиленную обрезку и, не жалея, вырезаем плодовые почки. Они закладываются еще в августе предыдущего сезона и весной при обрезке видны.

С уменьшением количества яблок увеличивается качество оставшихся плодов. Чем яблок меньше, тем дереву проще насытить плод необходимыми веществами. Это позволяет дереву оставить силы для того, чтобы заложить почку на будущий год, чтобы мы могли иметь каждый год урожай качественных плодов. Многие дачники не проводят обрезку, поэтому в итоге выходят на периодичное плодоношение яблонь и груш.

Кроме того, когда крона сформировалась (примерно через пять лет после посадки), нужно проводить омолаживающую, прореживающую, профилактическую обрезку.

— У дерева будут появляться сухие, больные веточки, и их нужно удалять. Также удаляем вертикально отходящие ветки — они более слабые, создают конкуренцию проводнику и другим побегам, на них формируется мало плодов.

Омолаживающую обрезку производят, чтобы продлить жизнь дереву, его плодоношение. В современном саду дерево живет 25−30 лет, нет смысла держать его больше.

— Экономически выгоднее выкорчевать старое и посадить новый сад. Когда начинает идти процесс старения, примерно с 15-летнего возраста, стараемся его омолодить. Ведь на молодых ветках закладывается крупная цветочная почка и, соответственно, крупный плод. На молодых побегах меньше болячек, а старая древесина — хороший субстрат для размножения грибка.

Чтобы омолодить дерево, убирают трех-, пятилетние ветки. Молодые ветки не трогают. Процедуру можно производить двумя способами: на кольцо и на пенек.

— На кольцо — это когда ветка вырезается полностью, возле ствола. Там хорошо заживает ранка, на этом месте ничего не растет. Так делаем, если рядом много побегов, и мы не хотим, чтобы загущалась крона. Если побегов мало и мы хотим эту ветку заменить в будущем на молодую, то обрезаем на пенек (в десяти см от ствола). На этом пеньке просыпаются спящие почки, и вырастает несколько побегов, которые идут обычно под нужным углом. Через год один-два побега оставляем, остальные вырезаем.



Фото: ogorod-bez-hlopot.ru

Рекомендуемые сроки обрезки

Для обрезки яблонь и груш есть благоприятные сроки. Если сад небольшой, то лучшее время — конец марта — начало апреля. Деревья в большом саду можно начинать обрезать зимой.

— Если на улице тепло (от -8 Со и выше), то можно работать в марте. Резать же в большие морозы неуютно. К тому же древесина очень ломкая, дерево сильно повреждается, секатор быстро тупится.

Обрезку начинают с более взрослых деревьев — они меньше подвержены подмерзанию. Заканчивают молодыми деревьями.

Особое внимание стоит уделить молодому дереву. Если его посадили осенью, то зимует оно целым, а весной производят обрезку. Если посажено весной, то обрезку производят сразу.

— Обрезка нужна после посадки обязательно, для того чтобы уравнять количество веток и количество корней. При пересадке корни повреждаются, а крона остается целой. Корни не могут снабдить питательными веществами и водой весь объем кроны. Поэтому после посадки весной дерево обрезаем — примерно на треть и вплоть до 50 процентов. Осенью это делать нельзя — молодое дерево подмерзнет.

Другими словами, если молодое дерево не подрезать, оно может не прижиться. Если же вовремя не обрезать уже растущее дерево, то ветви крону будут загущать, но растение не погибнет.



Фото: ogorod-bez-hlopot.ru

Что делать после обрезки

После обрезки срезы, диаметр которых больше одного сантиметра, желательно замазать краской с добавлением фунгицида (например «Яблонька»). Подойдет и водоэмульсионная фасадная краска с добавлением 1−3%-го медного купороса.

— Старайтесь обрезку проводить сбалансированно. Если сделаете слишком большую обрезку в год плодоношения — не страшно. Завяжется много плодов, и дерево не даст вырасти большому количеству побегов, оно сильно не загустится. В неурожайный год закладывается мало плодов, и если дерево сильно обрезать, то оно отреагирует сильным ростом, что неминуемо приведет к загущению кроны.