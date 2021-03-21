Правозащитницу Марфу Рабкову еще на три месяца оставили под стражей

Срок содержания под стражей координатора волонтеров лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна» Марфы Рабковой продлен еще на три месяца, до 17 июня.





Как сообщает spring96.org, Рабкова была задержана 17 сентября 2020 года. Первоначально она обвинялась по части 3 статьи 293 Уголовного кодекса (обучение или иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках).

Затем правозащитнице предъявили обвинение еще по двум статьям УК: ч. 3 ст. 130 (разжигание социальной вражды к власти группой неустановленных лиц) и ч. 2 ст. 285 (участие в преступной организации). Ей грозит до 12 лет лишения свободы.

Белорусские правозащитники признали коллегу политзаключенной. В ее защиту выступили специальные докладчики ООН.