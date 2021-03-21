Источник материала: Хартия'97

В Серебрянке за один день прошло несколько «волн» протеста 21.03.2021, 8:12

Жителей минского района не остановить.

В минской Серебрянке вчера прошло сразу несколько акций протеста, сообщает телеграм-канал «Баста!» .

«Минск, регионы, просыпайтесь и не ждите определенных дат, чтобы показать — улицы были и остаются нашими, как и вся Беларусь», — заявили участники одной из акций.













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