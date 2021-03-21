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В Серебрянке за один день прошло несколько «волн» протеста
Источник материала: Хартия'97
В Серебрянке за один день прошло несколько «волн» протеста
Жителей минского района не остановить.
В минской Серебрянке вчера прошло сразу несколько акций протеста, сообщает телеграм-канал
«Минск, регионы, просыпайтесь и не ждите определенных дат, чтобы показать — улицы были и остаются нашими, как и вся Беларусь», — заявили участники одной из акций.
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Жителей минского района не остановить.
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