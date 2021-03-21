﻿ Пятнадцать лет назад был отправлен первый твит. В честь этого вспоминаем 10 фактов о Twitter. 21.by
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Пятнадцать лет назад был отправлен первый твит. В честь этого вспоминаем 10 фактов о Twitter

21.03.2021 08:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пятнадцать лет назад, 21 марта 2006 года, Джек Дорси написал первый в истории твит, который гласил «just setting up my twttr» («просто настраиваю свой Twitter»). В честь этого вспоминаем 10 фактов об этой соцсети.


Фото: freestocks.org / Unsplash

Социальная сеть Twitter задумывалась как научно-исследовательский проект подкастингового сервиса Odeo, который программист-самоучка Джек Дорси вместе с Эваном Уильямсом, Бизом Стоуном и Ноа Глассом запустил в том же 2006 году. Дорси ввел понятие индивидуального пользования SMS-сервиса для общения с небольшой группой и хотел создать некую платформу, которая бы позволила обмениваться с друзьями короткими сообщениями. Изначально проект задумывался как возможность ответить на один-единственный вопрос: «Что ты сейчас делаешь?» — ответ вроде «Убираю в комнате» или «Слушаю музыку» должен был мгновенно доставляться другим пользователям, подписанным на их получение.

На первых порах Twitter назывался гораздо короче — twttr. Это имя придумал Ноа Гласс по аналогии с названием знаменитого фотохостинга Flickr и пятисимвольной длиной американских коротких кодов СМС-сообщений. Тогда же было придумано и известное ограничение в 140 знаков — как в «смсках» — плюс еще 20 знаков, чтобы в сообщении уместилось имя пользователя. Это правило изменили в 2017-м, когда Twitter увеличил длину сообщений вдвое — до 280 символов.

Сначала проект предназначался исключительно для внутреннего пользования, а полную версию представили публично 15 июля 2006 года. Но по-настоящему популярным Twitter стал в апреле 2007 года на фестивале South by Southwest (SXSW), когда в ходе мероприятия использование соцсети благодаря огромным экранам, где транслировались твиты, увеличилось с 20 тысячи сообщений за день до 60 тысяч.

Ну, а дальше вы знаете — сейчас это одна из самых популярных соцсетей в мире, которая входит в список 10 самых посещаемых сайтов в мире.

10 любопытных фактов о Twitter (и его основателе):

  • Миллионер Джек Дорси, который в юности слушал панк-музыку и красил волосы в синий, сейчас регулярно медитирует и практически не получает зарплату. Когда он вернулся в 2015-м на пост гендиректора компании (Дорси был первым главой Twitter, но быстро покинул этот пост), то три года не получал никакой зарплаты. И лишь в 2018-м получил официальный заработок, равный 140 центам. Эта сумма соответствует установленному пределу количества знаков в сообщениях в твиттере на момент создания этой соцсети в 2006 году.
  • За первый твит Джека Дорси просят 2,5 миллиона. Причем покупатель не получит сам твит — лишь уникальный цифровой сертификат за подписью Дорси и метаданные твита, а само сообщение по прежнему будет доступно всем читателям.
  • Первые хэштеи появились в Twitter в 2007-м — их предложил пользователь с ником @chrismessina.
  • 15 января 2009 года произошло «чудо на Гудзоне» — самолет А320−214 авиакомпании US Airways, на борту которого находилось 155 человек, смог совершить посадку на реке Гудзон в Нью-Йорке. Фото этого появилось в твиттере прежде чем в обычных СМИ, что показало изменение «правил игры» в традиционных медиа.

То самое фото
  • Twitter особенно популярен в США, где по состоянию на январь 2021 года аудитория сервиса микроблогов составляла 69,3 миллиона пользователей. Япония и Индия заняли второе и третье места с 50,9 и 17,5 миллионами пользователей соответственно. Если говорить в целом, то по состоянию на третий квартал 2020 года у Twitter было 187 миллионов активных монетизируемых пользователей ежедневно по всему миру.
  • Самый популярный аккаунт в Twitter — у бывшего президента США Барака Обамы: у него 130 миллионов читателей. Затем идет певец Джастин Бибер — более 114 миллионов читателей. И на третьем месте — Кэти Перри: 109,5 миллионов читателей.
  • Самой популярной публикацией за всю историю существования социальной сети Twitter стал пост о смерти голливудского актёра Чедвика Боузмана — он набрал наибольшее число лайков за все время.
  • Самый популярный эмодзи в твиттере — это смеющийся и одновременно плачущий смайлик (

     
     
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    21 марта 2006 года Джек Дорси написал первый в истории твит, который гласил «just setting up my twttr» («просто настраиваю свой Twitter»).
     
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