Пятнадцать лет назад был отправлен первый твит. В честь этого вспоминаем 10 фактов о Twitter

Пятнадцать лет назад, 21 марта 2006 года, Джек Дорси написал первый в истории твит, который гласил «just setting up my twttr» («просто настраиваю свой Twitter»). В честь этого вспоминаем 10 фактов об этой соцсети.

Социальная сеть Twitter задумывалась как научно-исследовательский проект подкастингового сервиса Odeo, который программист-самоучка Джек Дорси вместе с Эваном Уильямсом, Бизом Стоуном и Ноа Глассом запустил в том же 2006 году. Дорси ввел понятие индивидуального пользования SMS-сервиса для общения с небольшой группой и хотел создать некую платформу, которая бы позволила обмениваться с друзьями короткими сообщениями. Изначально проект задумывался как возможность ответить на один-единственный вопрос: «Что ты сейчас делаешь?» — ответ вроде «Убираю в комнате» или «Слушаю музыку» должен был мгновенно доставляться другим пользователям, подписанным на их получение.

На первых порах Twitter назывался гораздо короче — twttr. Это имя придумал Ноа Гласс по аналогии с названием знаменитого фотохостинга Flickr и пятисимвольной длиной американских коротких кодов СМС-сообщений. Тогда же было придумано и известное ограничение в 140 знаков — как в «смсках» — плюс еще 20 знаков, чтобы в сообщении уместилось имя пользователя. Это правило изменили в 2017-м, когда Twitter увеличил длину сообщений вдвое — до 280 символов.

Сначала проект предназначался исключительно для внутреннего пользования, а полную версию представили публично 15 июля 2006 года. Но по-настоящему популярным Twitter стал в апреле 2007 года на фестивале South by Southwest (SXSW), когда в ходе мероприятия использование соцсети благодаря огромным экранам, где транслировались твиты, увеличилось с 20 тысячи сообщений за день до 60 тысяч.

Ну, а дальше вы знаете — сейчас это одна из самых популярных соцсетей в мире, которая входит в список 10 самых посещаемых сайтов в мире.

just setting up my twttr