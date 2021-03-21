﻿ Автозадачка на выходные. Вспоминаем правило про знаки и разметку, в котором многие ошибаются. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Автозадачка на выходные. Вспоминаем правило про знаки и разметку, в котором многие ошибаются

21.03.2021 08:23 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Обычно наши "Автозадачки на выходные" более мудреные, чем сегодняшняя. Ситуация, которую вы видите на фото, для белорусских дорог довольно типичная, но не все и не сразу могут сориентироваться. Отвечайте быстро, словно подъезжаете к перекрестку и времени на раздумье нет.


Фото: Глеб Малофеев

Ответ на автозадачку будет опубликован в понедельник 22 марта в 11.00

Опрос

В каком направлении разрешено двигаться автомобилям из среднего ряда при включении основного зеленого сигнала светофора и стрелки направо?

Только налево 32%
Только направо 56%
В обоих направлениях 12%
С этого устройства голос уже учтен
706 ответов

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм, вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В нашей автозадачке на выходные предлагаем разобраться в простой с первого взгляда ситуации со знаками и разметкой.
 
Новости дня
Новости разные
 
Алесь Беляцкий: Таких репрессий в Беларуси не было со времен Сталина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by