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Автозадачка на выходные. Вспоминаем правило про знаки и разметку, в котором многие ошибаются
Источник материала: Tut.by
Обычно наши "Автозадачки на выходные" более мудреные, чем сегодняшняя. Ситуация, которую вы видите на фото, для белорусских дорог довольно типичная, но не все и не сразу могут сориентироваться. Отвечайте быстро, словно подъезжаете к перекрестку и времени на раздумье нет.
Ответ на автозадачку будет опубликован в понедельник 22 марта в 11.00
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В нашей автозадачке на выходные предлагаем разобраться в простой с первого взгляда ситуации со знаками и разметкой.
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