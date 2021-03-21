Автозадачка на выходные. Вспоминаем правило про знаки и разметку, в котором многие ошибаются

Источник материала: Tut.by

Обычно наши "Автозадачки на выходные" более мудреные, чем сегодняшняя. Ситуация, которую вы видите на фото, для белорусских дорог довольно типичная, но не все и не сразу могут сориентироваться. Отвечайте быстро, словно подъезжаете к перекрестку и времени на раздумье нет.



Фото: Глеб Малофеев

Ответ на автозадачку будет опубликован в понедельник 22 марта в 11.00

Опрос В каком направлении разрешено двигаться автомобилям из среднего ряда при включении основного зеленого сигнала светофора и стрелки направо? Только налево 32% Только направо 56% В обоих направлениях 12% С этого устройства голос уже учтен 706 ответов

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