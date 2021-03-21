Не только для еды. 7 неочевидных, но классных способов использования кокосового масла

Источник материала: Tut.by

Кокосовое масло продукт неоднозначный. С точки зрения питательной ценности его польза сомнительная: в нем практически нет витаминов и микроэлементов, зато в одной столовой ложке содержится более половины максимально рекомендуемой дневной нормы ненасыщенных жиров. Его часто рекомендуют использовать для ухода за лицом и волосами: оно обладает хорошими увлажняющими свойствами. А вот еще несколько способов с пользой применять этот продукт.



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Уход за полостью рта

Оказывается, кокосовое масло обладает отличными антибактериальными свойствами. И если регулярно полоскать жидким маслом рот, то количество патогенной флоры уменьшается так же, как если бы вы использовали профессиональный антисептик для полости рта. Также масло помогает справиться с неприятным запахом изо рта, причина которого - бактерии.

Уход за чувствительной кожей

Кокосовое масло обладает отличными увлажняющим и заживляющими свойствами. Его можно использовать при дерматитах и солнечных ожогах.

От комаров и других насекомых

Вы наверняка слышали, что запах ряда эфирных масел отпугивает насекомых. Но их нельзя наносить на кожу просто так, без базы — в противном случае они могут вызвать раздражение. Такой базой как раз и является кокосовое масло. Смешайте его с маслом чайного дерева или мяты и нанесите на кожу. Эта смесь будет служить не хуже магазинного репеллента.

Уход за кутикулой, губами, локтями и другими «сухими» участками кожи

Благодаря отличным увлажняющим свойствам масло можно использовать в уходе за теми участками кожи, которые постоянно сохнут. Особенно актуально это может быть сейчас: к весне мы приходим чуть более высушенными, чем до старта ветров, мороза и центрального отопления.



Birgith Roosipuu, unsplash.com

Уход за волосами

В отличие от минеральных масел, кокосовое действительно может проникать в стержень волоса и укреплять его изнутри. Наносите пару капель растертого в ладонях масла на длину волос после мытья — так масло послужит еще и легким стайлингом.

Уход за деревянными поверхностями

Протрите кокосовым маслом деревянную поверхность — она станет блестящей, а кроме того, масло действует как пылеотталкивающее средство для мебели. И не имеет выраженного запаха синтетических полиролей.

Очистка посуды

При помощи кокосового масла легко очистить остатки приставшей к посуде пищи. Просто налейте немного масла на дно сковороды или кастрюли и подождите — через пару минут остатки еды легко стираются губкой.