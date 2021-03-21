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Атмосферные фронты с Балтики принесли в Беларусь сильный ветер и мокрый снег
Источник материала: Навiны
Сегодня на территории страны будут хозяйничать атмосферные фронты, смещающиеся с Балтийского моря.
По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Практически повсеместно выпадут осадки (снег, мокрый снег); слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица.
Ветер юго-западный порывистый, во многих районах сильный порывистый.
Из-за неблагоприятных погодных явлений
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Сегодня на территории страны будут хозяйничать атмосферные фронты, смещающиеся с Балтийского моря.
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