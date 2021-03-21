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Атмосферные фронты с Балтики принесли в Беларусь сильный ветер и мокрый снег

21.03.2021 08:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сегодня на территории страны будут хозяйничать атмосферные фронты, смещающиеся с Балтийского моря.

Атмосферные фронты с Балтики принесли в Беларусь сильный ветер и мокрый снег

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Практически повсеместно выпадут осадки (снег, мокрый снег); слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер юго-западный порывистый, во многих районах сильный порывистый.

Погода в регионах:

  • Брест 0..+2°C (вероятность осадков 70-80%, слабая метель, ветер 4-9 м/с);
  • Витебск -1..+1°C (вероятность осадков 80-90%, слабая метель, ветер порывами 15-20 м/с);
  • Гомель +1..+3°C (вероятность осадков 5-10%, ветер порывами 12-14 м/с);
  • Гродно 0..+2°C (вероятность осадков 80-90%, слабая метель, гололедица, ветер порывами 15-20 м/с);
  • Могилев -1..+1°C (вероятность осадков 70-80%, слабая метель, ветер порывами 15-20 м/с);
  • Минск -1..+1°C (вероятность осадков 80-90%, слабая метель, гололедица, ветер порывами 15-20 м/с).

Из-за неблагоприятных погодных явлений объявлено штормовое предупреждение — оранжнвый уровень опасности.

 

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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