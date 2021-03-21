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Беларусь лидер по росту цен на территории бывшего СССР

21.03.2021 08:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Рост потребительских цен в Беларуси стал самым высоким на территории бывшего СССР в феврале и с начала 2021 года, свидетельствует проведенный БелаПАН анализ данных национальных органов статистики.

Беларусь лидер по росту цен на территории бывшего СССР

За два месяца цены в Беларуси увеличились на 3,1%. В первой пятерке также Азербайджан, Армения (по 2,8%), Украина (2,3%) и Грузия (2,2%).

Далее — Кыргызстан (2%), Узбекистан (1,7%), Эстония (1,5%), Россия (1,46%), Таджикистан (1,4%), Казахстан (1,3%), Молдова (0,84%), Латвия (0,8%) и Литва (0,7%). Традиционно не обнародует данные об инфляции Туркменистан.

В феврале цены в Беларуси увеличились на 1,94%. Далее — Азербайджан (1,6%), Грузия, Кыргызстан (по 1,1%), Украина (1%), Эстония (0,9%), Россия (0,78%), Казахстан, Таджикистан (по 0,7%), Армения, Узбекистан (по 0,6%), Латвия (0,4%), Молдова (0,38%) и Литва (0,2%).

В самопровозглашенном Приднестровье, где имеется своя финансовая система, цены увеличились с начала года на 1,61% (за февраль — на 0,56%).

По итогам 2020 года Беларусь заняла пятое место на территории бывшего СССР по росту потребительских цен (на 7,36%). В феврале и по итогам двух месяцев прошлого года, как и сейчас, она была первой (1 и 1,87% соответственно).

 

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Рост потребительских цен в Беларуси стал самым высоким на территории бывшего СССР в феврале и с начала 2021 года, свидетельствует проведенный БелаПАН анализ данных...
 
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