До и после. Белорус своими руками сделал классный ремонт в «убитой» квартире

Источник материала: Onliner «Денег на ремонт не было. Все накопления за долгие годы ушли на покупку квартиры. Ремонт я был вынужден делать только на получаемую зарплату. Нанимать спецов было не на что, пришлось все делать самому. Благо образование строительное, хотя работа проектная», — пишет наш читатель Виталий и своей историей открывает новый этап нашего еженедельного конкурса «Ремонт за копейку», поучаствовать в котором можете и вы. Свои истории присылайте на dm@onliner.by . Напомним, что победитель каждого тура получает тысячу рублей от нашего спонсора — торгового центра «Ленинград».

После долгого ожидания падения цен я отчаялся и понял, что недвижимость не дешевеет так, как хотелось бы. Так в 2018-м я стал обладателем квартиры. Мне категорически не нравятся новые районы с безумной плотностью населения, отсутствием парковок и т. д. Я сторонник того, что в недвижимости главное место. В результате я приобрел двухкомнатную хрущевку возле метро. Состояние квартиры было удручающим.













Ремонт я начал со сноса — сноса всего. Я ободрал все до кирпича и бетона. Благо несущих стен внутри квартиры нет. Экономия максимальная. Очень помогла «Барахолка» Onliner. Например, мешки для мусора в гипермаркете стоят 90 копеек, а на «Барахолке» мешки из-под крупы — всего 25 копеек. После того как я все упаковал, нашел грузчиков на Onliner и вынес все это добро.













Параллельно занес в исполком заявление на перепланировку и приступил к возведению стен. Стены решил делать из пазогребневых плит: купился на то, что штукатурить их не надо.

Опять привет «Барахолке». Один блок весит 30 кг. Их надо было 130 шт. Сколько бы заломили штатные продавцы за подъем, думать не хочется. Поэтому нашел на «Барахолке» двух грузчиков. Учитывая тяжесть работы, цену поставил на пару рублей в час выше, чем за вынос мусора. Квартира на 3-м этаже, один человек носит на площадку между 1-м и 2-м этажами, другой — между 2-м и 3-м, ну а я заношу в квартиру. В итоге меньше чем за 2 часа все занесли.

Перепады на полу были до 10 сантиметров, поэтому сначала я сделал в уровень подготовку под стены, а после стал их сооружать. Ради интереса позвонил по объявлениям, спросил, сколько стоит сложить стены. Оказалось, что стоит это $400—450. В итоге стены я сделал сам за 10 дней.





Далее кирпичные стены заштукатурил по маякам. Под обои использовал гипсовую штукатурку, с ней легче работать. Ну а на кухне и в санузле использовал цементную. Параллельно сделал штрабы под новое место полотенцесушителя.





Межквартирную стену решил зашить гипсокартоном с утеплителем. Привет советским проектировщикам. Одна из межквартирных стен имеет толщину половины кирпича (12 см). В процессе я ее проломил, и у соседей упала плитка в ванной. Сверлить после этого ее было нельзя, поэтому клеил квадратики по уровню и потом к ним приклеивал гипсокартон. А вторым слоем клеил ГВЛ, он твердый, и его случайно не проломишь, хотя он и дороже в два раза.





Торчащие батареи мне не нравятся, я решил их зашить. Не знаю, правильное ли это решение.





Пришла пора делать пол. Хотел не быть сволочью по отношению к соседям снизу, поэтому на пол положил шумоизоляцию, потом все это засыпал керамзитом. Пришлось делать слой от 3 до 13 сантиметров, про кривые полы писал выше. Раскладка пленки и сетки, если делать не самому, стоила на тот момент 2,7 рубля. Это делается за вечер. Плюс если заказывать под ключ, то и материалы (керамзит, пенопласт) посчитают в 2 раза дороже. В итоге все работы провел сам, а людей вызвал только на стяжку.

Стяжку решил делать полусухую. На первый взгляд дорого, но с бетоном тяжело физически, песок продают только машиной. А так как я строитель офисный, а не на площадке, то пришлось бы покупать. В итоге приехала бригада, и за 3 часа завалили весь пол в квартире.









Приступил к электрике. Насверлил дырок для подрозетников, взял напрокат штраборез с пылесосом и наделал штраб. Также выдолбил нишу под щиток с автоматами. Затем вмазал подрозетники по уровню и бокс для автоматов. К боксу притянул кабель-каналы, отдельный квест их потом заштукатурить, так как штукатурка к пластику не липнет, но я нашел выход.









Приступил к проводке. Нарисовал схему, показал электрикам — и вперед. Так как все строил для себя, использовал нормальные материалы: медный провод по ГОСТу, а не по ТУ и т. д. Ранее заземления не было, а теперь есть.





Упс, обнаружил трещину в стенке. Гипс не воспринимает растягивающие нагрузки, видимо, когда сделали стяжку, пол немного просел. Может, трещина и не будет увеличиваться, но я решил починить. На подшефной стройке одолжил несколько арматурин (потом верну, честно), сделал штрабы и замазал клеем. Думаю, будет стоять.





Пришло время поставить дверь. Долго «жаба» боролась с желанием поставить хорошую и в итоге проиграла.





Я продолжал работать с проводкой. Собрал автомат, заложил в стенку гофру под кабель, заштукатурил штрабы.





Дошло и до сантехники. Воды я боюсь, паять сам не рискнул. Только наделал штраб и позвал сантехников. Трубы так хитро идут потому, что с другой стороны расположены розетки.

После изучения расценок сантехников получил психологическую травму. Наверное, профессию я выбрал не ту. Тут и айтишники в чем-то позавидуют. В общем, систему спаяли и я трубы заделал. Потом зашил нишу в санузле.













Далее сделал откосы на окнах. Откосы гипсокартонные, клеил их на квадратики.





Потом пошла шпатлевка стен. Тут описывать нечего.





Пришли газовщики и вварили счетчик.





Настал черед потолков. Почему-то было предубеждение против натяжных, и я решил делать из гипсокартона. Ужасная работа, впредь никогда не повторю. Помощников на тот момент не было, пришлось поднимать листы в одиночку, благо есть способы. В итоге выставил каркас, прикрутил листы. Потом паутинка, шпатлевка, окраска. В этот момент я проклял день, когда купил квартиру.





Начал делать фартук на кухне. Раньше с плиткой дел не имел, благодаря YouTube стены я оштукатурил ровно. Потом зашпатлевал стены кухни.









Положил плитку в санузле, получилось не очень.





Начал укладывать плитку на кухне и в коридоре. Тут сухая стяжка идеально ровная, плюс я купил СВП, и получилось норм. Плиткорез брал в аренду.









Пришла пора установить ванну. Выставил профиль под борт. Всегда мечтал о большой ванне, поэтому сюда решил вместить ванну в 180 сантиметров. Сделал штрабу в стене, но все равно не вмещалась — надо было обрезать. Но ведь если обрезать акриловую ванну, то она потеряет жесткость. В итоге сначала я вылепил из эпоксидки ребро жесткости, а потом обрезал. Но осталась эпоксидка и стеклохолст. Решил налепить ребер жесткости, чтобы ванна не играла. Потом поставил все так, как говорят на YouTube. Под ванну положил кирпичи и пену, чтобы хорошо стояла, а чтобы пена не подняла ванну, загрузил ее мешками с клеем и т. д. После сделал зашивку под плитку, не забыл и про нишу для ног.





На облицовку стен меня не хватило, и я позвал плиточника по рекомендации. Плиточник-«маньяк» сделал свою работу, как реставратор.





Далее прибрал и стал клеить обои. Опять же сам, хотя раньше с этим не сталкивался. Выяснил, что дорогие обои клеить легче, чем дешевые. То есть можно за одну и ту же сумму либо нанять профи, который хорошо поклеит дешевые обои, или самому поклеить дорогие. В итоге был выбран второй вариант.





Я забыл про балкон. Раздвижные рамы мне поставили спецы, и я приступил к отделке.

Постелил «гидро», «паро» — уже не помню, какую изоляцию, и прикрутил лаги по уровню на анкеры, а зазор запенил. Постелил пол из половой доски. Обшил сайдингом снаружи и перила вагонкой изнутри. Сделал потолок и провел на балкон свет.





Начал делать шкафы-купе. Опять экономия. Заказывал распил по размерам и собирал каркас. После уже заказывал дверь. Получается в 1,5—2 раза дешевле, чем если делать под ключ.





Кухня небольшая, вариантов особо нет. Нарисовал чертежи, заказал распил ДСП. Собрал шкафчики. Затем пришел черед фасадов. Долго хотел красивые — феникс или акрил, но потом понял, что не готов отдать 500 евро за фасад. В итоге обычный ДСП за 130 рублей. Разбогатею — поменяю (или не разбогатею и не поменяю).

Подъемники не ставил, шкафчики распашные, петли с доводчиками, тандембоксы и т. д. В итоге кухня обошлась в $600.





Положил ламинат, поставил двери. Дверей всего четыре: две раздвижные, а две распашные. Не знаю почему, но установка распашных дешевле, чем раздвижных. Хотя распашные сложнее, на мой взгляд. В итоге раздвижные я поставил сам, а на распашные нашел мастера в «Услугах» Onliner.





Начал делать мебель в ванную. Почему-то она очень дорогая. В итоге заказал распил из влагостойкого ДСП и уже не помню что на фасады. Ну и зеркало, которое сам наклеил. В качестве столешницы использовал пластиковый подоконник, он влаги не боится.





Потом пришлось делать мебель. Алгоритм тот же. Заказывается распил (поролон, синтепон и обивка покупается в «Эгиде», где затариваются все мебельщики) и делается. Получается дешевле и прочнее. Например, кровать обошлась во столько же, за сколько можно купить готовую дешевую, но покупная за те же деньги хлипкая, а моя мощная. Можно оргии устраивать, хотя после этого ремонта на оргии сил не останется.









Вот что получилось в итоге.

























Что могу сказать в заключение? Ремонт — это дорого. Я пытался сначала скрупулезно считать финансы, но потом кинул, чтобы не расстраиваться. Остановился я на 6000 рублей. И могу сделать вывод, что много тянут мелочи, которых не замечаешь. Из 6000 на крупные траты (окна, стены и т. д.) пришлось 4000, а 2000 ушло на профили, штукатурки, клей, саморезы и т. д., чего даже не замечаешь.

Ремонт длился полтора года, и всю зарплату (а это чуть больше «по пятьсот») я тратил на него. Поэтому я прикинул, что обошлось все это мне примерно в $10 000. Это без техники: телевизор, холодильник, стиралку и т. д. я брал в рассрочку. Сейчас у меня их шесть.

Я экономил на найме мастеров, но материалы все же старался брать нормальные. Например, ламинат Clasen, обои бельгийские по 60—70 рублей за трубку (обои, кстати, почти $300 потянули).