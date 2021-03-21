Какие скорости дает спутниковый интернет Илона Маска и что думают первые пользователи?

Источник материала: Onliner Для нас интернет как воздух. Он просто есть, мы им пользуемся и не замечаем, пока он не пропадет. Но интернет на высоких скоростях доступен далеко не всем. В сельской местности, на хуторах и в дачных поселках не всегда можно подключиться хотя бы к мобильной сети 3G. А если мобильная сеть и добивает, то такое соединение может быть нестабильным и крайне медленным. В таких странах, как США, Россия или Канада, есть регионы с низкой плотностью населения, куда ни сигнал мобильного оператора не дойдет, ни провайдер свой кабель не дотянет: это будет банально не выгодно. Сюда же запишите авиалинии, корабли, отдаленные аванпосты. В таких случаях единственной опцией может оказаться спутниковый интернет.

Сегодня поговорим о системе глобального интернета Starlink от Илона Маска, посмотрев на нее с точки зрения конечного пользователя. Нет, к сожалению или к счастью, подключить себе интернет от Маска не могу. Во-первых, потому что спутниковый интернет в Беларуси, по сути, запрещен. Во-вторых, это дорогое удовольствие — $500 за стартовый набор с антенной и еще $100 в месяц на абонентскую плату. В-третьих, интернет от Маска работает пока только в режиме бета-тестирования на севере США и в Канаде. В-четвертых, он мне не нужен.

Но уже несколько месяцев идет бета-тест. И первые пользователи просто скачут от счастья, так как скорость интернета с привычных и безальтернативных одного-трех мегабит в секунду выросла в десятки и сотни раз. Они наконец могут смотреть YouTube и Netflix и даже сносно играть в онлайне.



С интернетом на такой скорости приходится жить значительной части американцев



В левой части изображения говорится, что Федеральная комиссия по связи США насчитала 21,3 млн американцев, у которых не было широкополосного доступа в интернет на скорости 25 Мбит/с и выше

Когда твой провайдер через спутник или сеть радиостанции прямой видимости позволял только читать интернет, ты готов выложить сотню долларов в месяц, чтобы его можно было еще и смотреть. Это становится даже выгодно в регионах на Западе, где нет альтернативы местным провайдерам и за 6 Мбит/с люди могут платить $200 в месяц.



Пользователей Starlink насчитывается уже более 10 000. Бюджет самого проекта оценивают в $10 млрд, а возможные доходы после начала его полноценной работы — в $30—50 млрд.

Что такое Starlink сегодня?

Традиционный коммуникационный спутник — это махина размером с автобус, которую выводят на геостационарную орбиту в определенную точку на удалении в 35 785 км от планеты. Сигналу нужно пройти огромное расстояние — это влечет большие задержки. К тому же один спутник обслуживает большое количество людей, что ограничивает скорость соединения.





Спутники Starlink куда более компактные и располагаются на низкой околоземной орбите на высоте до 550 км. Это уже значительно снижает задержку связи. К тому же они находятся в постоянном движении, вращаются по орбите и могут общаться друг с другом лазерными лучами, создавая сеть и обмениваясь данными. Это обеспечивает высокую скорость (вплоть до 150 Мбит/с) и низкую задержку интернет-соединения (20—40 мс). Спутники оборудованы двигателями, которые позволяют им маневрировать, избегать потенциальных столкновений с другими спутниками или мусором и помогут в конце жизненного цикла сойти с орбиты и сгореть в земной атмосфере.





В январе этого года компания отметила небольшое, но важное достижение — число спутников перевалило за тысячу. В планах Илона Маска в ближайшие пять лет увеличить флот Starlink до 12 000 спутников, а через десяток-другой лет довести его до 42 000 спутников и окутать всю планету стабильным коннектом с сетью.

Как выглядит подключение к Starlink?

Подключение антенны и установка интернет-соединения сделаны максимально простыми и понятными. Инструкция состоит всего из трех картинок: вынесите антенну на улицу, подключите питание, найдите новую Wi-Fi-сеть Starlink и задайте для нее имя и пароль через приложение. Вся установка занимает минут 15.





Эта инструкция приезжает в красивой минималистичной коробке, в которой также лежат совсем небольшое блюдце на ножке, тренога для установки, Wi-Fi-роутер, PоE-инжектор и кабели. Роутер, судя по дизайну, делал тот же человек, который конструировал Tesla Cybertruck.





В PоE-инжекторе уже из коробки торчат провода — белый для роутера, черный к антенне. Дополнительно их запитывать не надо, электричество передается вместе с данными по одному кабелю. Весьма удобная цветовая индикация: черный провод в черный порт, белый в белый. Не перепутаешь.





Антенна умеет автоматически поворачиваться в одной плоскости, как можно точнее выцеливая спутники в небе. Также у нее есть функция подогрева. Антенна умеет определять, что на нее нападал снег, и включать подогрев для того, чтобы его растопить. «Старлинку» все-таки нужен чистый вид на небо, чтобы и скорости были максимальными, и обрывов не случалось. Это удобная штука, которая жителям многих северных стран способна облегчить жизнь — не придется после каждого легкого снегопада забираться на крышу и чистить тарелку.

Что говорят первые пользователи?

Бета-тестирование Starlink идет уже несколько месяцев. Пользователей у него много. И отзывов хватает. В основной своей массе они положительные. Тут стоит понимать, что на качество спутникового соединения очень влияет погода. Сильная облачность может замедлить интернет и увеличить задержку.

Один пользователь из Канады на протяжении трех месяцев практически ежедневно по три раза проводил замеры скорости. Средняя получилась в районе 114 Мбит/с. Средняя скорость передачи данных в сеть составила 18 Мбит/с. Задержка сигнала в среднем составила 38 мс: в хорошие дни могла упасть до 15 мс, в плохие — подняться до 90 мс.

Конечно, случаются и периоды дропов — короткого отсутствия интернета, но на то он и бета-тест: Starlink предупреждает, что такое может быть, спутников еще недостаточно для коннекта 24 часа 7 дней в неделю.

Тот же активный пользователь рассказывает о дропах на несколько секунд во время онлайн-звонков, но существенных перебоев по минуте и больше у него не было.

Что касается геймеров. Для казуальных игроков время отклика сети в 30—50 мс — это вполне комфортная задержка. С этим можно жить и получать удовольствие от онлайн-игр. Хотя, возможно, крутым киберспортсменам нужно что-то более надежное и быстрое.

У Starlink есть все шансы в ближайшем будущем оказаться монополистом в сфере спутникового доступа в интернет. Компания в сравнении с конкурентами предлагает относительно недорогой входной пакет в мир спутникового интернета. При этом соединение оказывается более отзывчивым и быстрым, что подтверждают многочисленные отзывы пионеров бета-теста.

Традиционные провайдеры спутникового интернета активно работают с юридическими, а не физическими лицами. И кажется, что землю из-под их ног Илон Маск выбьет совсем скоро.