Беларуси пересмотрят оформление ценников в магазинах: со 2 апреля акционные товары выделяться не будут









пишет s13.ru, что такая норма позволит исключить случаи введения покупателей в заблуждение по поводу реальной цены продаваемого товара. В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) считают,s13.ru, что такая норма позволит исключить случаи введения покупателей в заблуждение по поводу реальной цены продаваемого товара.









Сведения о цене на товар или продукцию общественного питания с учетом скидки, размере скидки и условиях ее предоставления должна быть указана меньшим шрифтом, чем цена без скидки.





– В последнее время продавцы часто указывали цену со скидкой значительно более крупным шрифтом, чем обычную. Это вводило многих покупателей в заблуждение. По новой норме законодательства информация о цене на товар с учетом скидки, ее размере и условиях предоставления указывается шрифтом, размер которого должен быть меньше того, что используется для первоначальной цены на этот товар, – пояснила начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой МАРТ Инна Гаврильчик.





В случае, если скидка предоставляется при выполнении каких-то условий, покупателей должны проинформировать о цене на товар без учета скидки, с ее учетом, а также указать размер скидки и условия ее предоставления.



Что еще будет с 2 апреля





В частности, с 2 апреля на ценниках, в иных информационных источниках продавцы обязаны указывать сведения о цене пищевых продуктов за 1 кг или 1 л шрифтом, размер которого не меньше половины размера шрифта, используемого для указания цены за единицу такого товара.





Информация о распродажах и акциях должна размещаться в объектах торговли и общепита, СМИ или доноситься до покупателей другими доступными способами. Размер скидки может указываться в процентах или в денежном выражении. Если скидка предоставляется только при выполнении каких-либо условий, обязаны будут указывать этот факт, цены товара со скидкой и без нее.



Что будет с 8 июля





4 января 2021 г. был принят закон «Об изменении законов по вопросам рекламы», его положения вступят в силу только 8 июля.





Одна из ключевых позиций, ожидаемых гражданами, — обязанность рекламораспространителя прекратить доставку рекламы в почтовый ящик по первому требованию владельца. Потребителю надо будет проинформировать рекламодателя о том, что он не хочет получать такие листовки (буклеты). Каким образом?





— Это можно будет сделать, используя сведения о рекламодателе, которые обычно содержатся в листовках, — сайт, адрес, телефон. В этом случае рекламодатель должен предпринять все меры, в том числе проинформировать рекламораспространителя, чтобы по данному адресу, в конкретный ящик листовки больше не попадали. Как вариант некоторые потребители высказывали предложение размещать специальные наклейки на своих почтовых ящиках, хотя законодательство не обязывает их это делать, - объясняет И. Гаврильчик.





Представитель МАРТ рассказала, как горожанам действовать, если к их мнению не прислушались. В этих случаях можно обратиться в органы власти по месту жительства, чтобы приняли меры.





— Возможно, в первое время определенные сложности будут. Некоторые потребители в своих обращениях требовали вообще запретить этот способ распространения рекламы. Но другим он, наоборот, помогает сориентироваться в акциях ближайших магазинов, пунктов бытовых услуг и т. д. Данная норма — компромиссный вариант: чтобы не запрещать полностью, а дать возможность работать и развиваться добросовестным представителям бизнеса, тем более для малого и среднего бизнеса это малозатратный способ прорекламироваться. Полезен он и многим потребителям.





Надо иметь в виду, что данное требование не распространяется на рекламу, размещаемую в печатных СМИ или на оборотной стороне жировок.





Новый законодательный акт содержит также требования в сфере рекламы банковских услуг и микрофинансовых организаций.





В частности, в рекламе банков по вкладам следует указывать размер годовой процентной ставки и вид договора. Если договор содержит условия, влияющие на сумму доходов и/или расходов клиента, реклама должна содержать предупредительную надпись о наличии в договоре этих условий. Такая надпись должна озвучиваться в рекламе на радио, на телевидении, иными способами, занимая определенное количество времени или площади. Микрофинансовые организации также обязаны указывать годовую процентную ставку.





— Потребители нередко сталкиваются с рекламой «Деньги в долг», которая очень часто оказывается ненадлежащей. Обращаю внимание: микрофинансовые организации, работающие в правовом поле, можно найти на сайте Нацбанка, где есть соответствующий реестр. Если вы не нашли там конкретной организации, рекомендую не пользоваться ее услугами: есть основания полагать, что она осуществляет деятельность незаконно, — заметила И. Гаврильчик.





В долгих спорах рождалась очередная норма закона — запрет звука рекламы в общественном транспорте. По словам представителя МАРТ, поступали жалобы от пассажиров, которых этот звук раздражал во время поездок. В итоге визуальную рекламу оставили, но без звукового сопровождения. Исключение сделано для социальной рекламы, которая важна для здоровья и жизнедеятельности граждан.





Вследствие негативного отношения потребителей принято и такое положение закона, как запрет на распространение рекламы ритуальных услуг посредством листовок в почтовых ящиках, телефона. Проблема в том, что такую рекламу многие получатели воспринимают как адресную, что вызывает вполне объяснимое возмущение людей. Исключение для подобной информации — печатные СМИ.





Вступит в силу также запрет на распространение рекламы посредством телефонной электросвязи, электронной почты без предварительного — письменного или в электронном виде — согласия абонента (адресата).





В числе других новшеств, которые вступят в силу 8 июля:





- введение запрета на превышение уровня звука рекламы над уровнем звука телепрограммы, прерываемой рекламой;

- запрет на рекламу нетабачных никотиносодержащих изделий и жидкостей для электронных систем курения (исключение — реклама на сайтах их производителей и импортеров);

- кроме того, при указании размера зарплаты в рекламе о трудоустройстве за пределами Беларуси такие сведения должны быть документально подтверждены и содержаться в договоре о трудоустройстве.





Эти и другие поправки в законодательство, по мнению разработчиков, должны несколько облегчить жизнь потребителей.