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В Беларуси признаны экстремистскими протестные Telegram-канал и чат

21.03.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Суд в Бресте признал экстремистскими Telegram-канал "Брест: Слухи и факты" и чат в том же мессенджере "Брест 97%". Репост информации оттуда грозит административной ответственностью.

В Беларуси признаны экстремистскими протестные Telegram-канал и чат
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В Беларуси суд признал экстремистскими Telegram-канал "Брест: Слухи и факты" и чат в том же мессенджере "Брест 97%". Об этом в субботу, 20 марта, сообщила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

Как сказано в сообщении, пишет DW, "теперь опубликование (репост) информации из этих сообществ влечет административную ответственность по ст. 19.11 КоАП".

В канале "Брест: Слухи и факты" на момент этой публикации 7189 подписчиков. Из описания следует, что там публикуется "непроверенная информация города". Очевидцам событий в Бресте предлагается присылать информацию анонимному боту. Канал репостнул сообщение Чемодановой.

В чате "Брест 97%" - 12 768 участников, из описания следует, что он создан "для общения единомышленников: людей, неравнодушных к событиям в Республике Беларусь и согласных, что в настоящее время в стране происходят многочисленные нарушения Конституции РБ".


Протестные Telegram-каналы


Ранее, в октябре 2020 года, власти Беларуси признали экстремистскими материалами Telegram-каналы Nexta и Nexta Live с почти двумя миллионами подписчиков и их логотипы. С этого времени публикация или репост информации с логотипом Nexta или Nexta Live влечет в Беларуси административную ответственность. После этого Nexta сменил название на Hexta.

Telegram-каналы Nexta и Nexta Live были основаны Степаном Путило, проживающим сейчас в Варшаве. Во время протестов в Беларуси после президентских выборов Nexta стала наиболее популярным оппозиционным ресурсом в стране. В августе Путило был объявлен властями Беларуси в международный розыск.
 
Теги: Брест
 
 
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