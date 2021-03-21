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В Беларуси признаны экстремистскими протестные Telegram-канал и чат
Источник материала: Партизан
Суд в Бресте признал экстремистскими Telegram-канал "Брест: Слухи и факты" и чат в том же мессенджере "Брест 97%". Репост информации оттуда грозит административной ответственностью.
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В Беларуси суд признал экстремистскими Telegram-канал "Брест: Слухи и факты" и чат в том же мессенджере "Брест 97%". Об этом в субботу, 20 марта, сообщила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова.
Как сказано в сообщении,
В канале "Брест: Слухи и факты" на момент этой публикации 7189 подписчиков. Из описания следует, что там публикуется "непроверенная информация города". Очевидцам событий в Бресте предлагается присылать информацию анонимному боту. Канал репостнул сообщение Чемодановой.
В чате "Брест 97%" - 12 768 участников, из описания следует, что он создан "для общения единомышленников: людей, неравнодушных к событиям в Республике Беларусь и согласных, что в настоящее время в стране происходят многочисленные нарушения Конституции РБ".
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