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Беларусь не попала во Всемирный рейтинг счастья 2020 года

21.03.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Во Всемирном докладе счастья 2021 года ( World Happiness Report 2021), подготовленном по заказу ООН, говорится, что в 2020 году замеры счастья в Беларуси не проводились.



Во Всемирном докладе счастья 2021 года, опубликованном в пятницу, отсутствуют данные о счастье в Беларуси в 2020 году, т.к. соответствующий опрос в стране не проводился. Вместе с тем, пишет Thinktanks.by, Беларусь присутствует в рейтинге счастья за 2018-2020. Данные в нем по нашей стране почерпнуты из исследований 2018-2019 годов. Согласно этому рейтингу, Беларусь по уровню счастья находилась на 75-м месте, между Северным Кипром и Россией. В 2020 году Россия переместилась на 60 место. 

Украина же из сводного рейтинга 2018-2020 годов, где она занимала 110-ю позицию, переместилась в 2020 году на 69-ю строчку. 

Самой счастливой страной мира в четвертый раз в докладе названа Финляндия. Далее идет Исландия, Дания, Швейцария и Нидерланды.
 
 
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Во Всемирном докладе счастья 2021 года ( World Happiness Report 2021), подготовленном по заказу ООН, говорится, что в 2020 году замеры счастья в Беларуси не проводились.
 
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