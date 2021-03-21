Беларусь не попала во Всемирный рейтинг счастья 2020 года









пишет Thinktanks.by, Беларусь присутствует в рейтинге счастья за 2018-2020. Данные в нем по нашей стране почерпнуты из исследований 2018-2019 годов. Согласно этому рейтингу, Беларусь по уровню счастья находилась на 75-м месте, между Северным Кипром и Россией. В 2020 году Россия переместилась на 60 место. Во Всемирном докладе счастья 2021 года, опубликованном в пятницу, отсутствуют данные о счастье в Беларуси в 2020 году, т.к. соответствующий опрос в стране не проводился. Вместе с тем,Thinktanks.by, Беларусь присутствует в рейтинге счастья за 2018-2020. Данные в нем по нашей стране почерпнуты из исследований 2018-2019 годов. Согласно этому рейтингу, Беларусь по уровню счастья находилась на 75-м месте, между Северным Кипром и Россией. В 2020 году Россия переместилась на 60 место.





Украина же из сводного рейтинга 2018-2020 годов, где она занимала 110-ю позицию, переместилась в 2020 году на 69-ю строчку.





Самой счастливой страной мира в четвертый раз в докладе названа Финляндия. Далее идет Исландия, Дания, Швейцария и Нидерланды.