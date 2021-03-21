Как блондинка из простой семьи вошла в сотню самых влиятельных и богатых женщин мира. История Риз Уизерспун

Источник материала: Tut.by

Эта самая известная блондинка Голливуда совершенно не соответствует стереотипным представлениям о женщинах с таким цветом волос. Ее светлая голова сумела преуспеть абсолютно по всем фронтам, хотя всегда выбирала самую непростую дорогу к своим целям. Покорить Стэнфорд, получить главные кинонаграды, основать успешную продюсерскую компанию, войти в сотню самых влиятельных женщин мира и, наконец, вырастить троих детей — миссия выполнима для красотки Риз Уизерспун. Которой, кстати, завтра исполнится 45 лет. 45? Серьезно?

Лора Джин Риз Уизерспун — коренная южанка, родом из Нового Орлеана. Ее мама — медсестра, посвятившая свою жизнь уходу за больными детьми, отец — военный врач-оториноларинголог. Подражая любимым родителям, Риз мечтала о профессии врача, но съемки в рекламном ролике цветочного магазина (которые случились, когда Риз было всего 7 лет) заставили засомневаться в правильности выбора.

Размышляя о будущей карьере, девушка на отлично окончила престижную женскую школу Харпет Холл, после чего поступила на филологический факультет Стэнфордского университета, параллельно посещая уроки актерского искусства.

«Работа — твоя страховка от всех невзгод. Не дай никому отнять ее у тебя», — эту мысль, произнесенную некогда матерью, Риз запомнила на всю жизнь и следует ей неуклонно. Тем более что слова эти сказаны медсестрой, которая, имея двоих маленьких детей, получила ученую степень — и с тех пор профессор в университете.

— Мне было лет 18, когда я поняла: родители не оплатят мою учебу и содержать меня не в силах. Все, что я собираюсь сделать в жизни, я должна сделать сама.

Поэтому Риз оставила учебу и сосредоточилась на карьере актрисы. Самая первая роль — деревенской девочки Дэни Трэнт в фильме «Человек на Луне» — принесла ей престижную номинацию «Молодой актер». После нескольких работ в кино и на телевидении она вытаскивает свой актерский счастливый билет — роль в фильме «Жестокие игры» по знаменитой книге Шотерло де Лакло. Эта картина, в которой она снялась со звездами молодежного кино Сарой Мишель Геллар и Райаном Филиппом, стала невероятно кассовой, а саундтрек картины состоит сплошь из песен, которым суждено было стать «золотыми хитами».

Предложения о работе сыпались на талантливую блондинку как из рога изобилия, но все это было ничто по сравнению с той популярностью, которая обрушилась на нее после роли блондинки-интеллектуалки Элль Вудс в романтической комедии «Блондинка в законе» (2001).

Кино растащили на цитаты и видеомемы. Розовый цвет стал цветом года. А платья ее экранной героини копировали все девушки планеты. Неудивительно, что картина немедленно получила продолжение — «Блондинка в законе — 2». Кстати поговаривают, что в 2022-м нам стоит ждать третьей части этой нашумевшей картины.

В 2006 году Риз получила главную награду для любого актера — премию «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме «Переступить черту». В этой драме она сыграла жену известнейшего кантри-певца и композитора Джонни Кэша. Также Риз получила «Золотой глобус», премию Британской академии кино и телевизионных искусств и премию Гильдии киноактеров США.

А вот 2007 г. стал для актрисы не таким счастливым: ее браку пришел конец, и она осталась одна с двумя детьми.

Отмотаем пленку на несколько лет назад. Ко дню рождения актрисы, когда она праздновала свое совершеннолетие. На этой вечеринке она познакомилась с умопомрачительно красивым актером Райаном Филиппо. Через некоторое время их вместе позовут сниматься в «Жестоких играх». И парой они станут не только на экране, но и в жизни. 9 июня 1999 года юные актеры поженились, а уже в сентябре того же года у них появилась дочь Ава Элизабет Филипп. Через несколько лет — еще один ребенок — сын Дикон Риз Филипп.

— Сейчас, когда меня спрашивают, как я сумела совместить раннее материнство с карьерой актрисы (ведь сами знаете, актрисы редко рожают в таком возрасте), отвечаю одно: надо помнить и понимать, что ваша жизнь действительно полностью изменится, — рассказывала Риз в интервью. — Все, во что вы верили до сих пор, все, что ели, каждый кусочек, каждая часть вашей жизни, — все изменится. Потому что вы больше не сможете жить, думая только о себе. Вы всегда теперь будете — что бы ни делали — думать о другом человеке.

Действуя по такому принципу, Риз тем не менее успевала везде: и на съемках, и в воспитании детей. А вот у ее супруга карьера не заладилась. Несколько третьесортных боевиков — и все на этом. Райан частенько напивался или, того хуже, закидывался наркотиками. Начались скандалы, во время которых, как рассказывали близкие актрисы, муж оскорблял и унижал свою жену. Но она нашла в себе силы покончить с этим. В 2007 году пара развелась, а дети остались жить с матерью.

— Я страдала. Сначала держалась… Вернее, выброс адреналина держал меня на плаву, а месяцев через десять… Что-то вроде посттравматического синдрома. И не знаю, что бы было со мной, не будь у меня подруг. Это они тогда будили меня, поднимали с кровати, собирали детей в школу и отвозили. Они на концерты меня водили! Представляете, я до 30 лет никогда не бывала на концертах!

Я поняла тогда, как мало я жила до развода, как насыщенно и бедно одновременно! Знаете, мы с Райаном расстались, как я теперь понимаю, не по какой-то конкретной причине. Мы расстались, потому что вышел наш срок. Мы же поженились такими молодыми… И потом были всегда на виду, вся жизнь проходила под камерами. И то, и другое — испытание. Но я горжусь тем, как мы это пережили. И горжусь Райаном — он потрясающий отец и так много времени проводит с Авой и Диконом. Мы постарались свести последствия нашего развода для них к минимуму. Хотя меня он изменил: я осознала, что я не победитель. А сложный человек. Как и все.

Ее жизнь продолжалась и наградила ее новой любовью — им стал агент Джим Тот. Пара живет в счастливом браке и воспитывает троих детей: у Риз родился еще один мальчик.

— Для меня семья — это прежде всего тесное переплетение отношений между близкими людьми, причем эти отношения строятся не на иерархии возраста, а на количестве взаимного тепла и нежности. Я сама выросла в семье, в которой дедушка и бабушка всегда были рядом с нами, и мы, маленькие чертенята, частенько крутились возле них. Семья — это те люди, которые любят тебя как никто другой на свете. И видят в тебе только лучшее.

Мудрый супруг Риз разглядел в ней не только любовь всей его жизни, но и очень талантливого продюсера. Он радовался каждой успешной киноработе супруги: «Воды слонам!» с Робертом Паттисоном, «Значит, война» с Томом Харди, но гораздо больше огорчался, видя, как терзается его жена в поисках хороших сценариев.

— После того как я получила свой «Оскар» за роль в фильме «Переступить черту», мой агент принес мне чудовищный, худший из всех сценариев на свете. Так я ему и заявила. А он ответил, что эту роль мечтают заполучить все голливудские звезды. И тут во мне словно что-то загорелось внутри. Да не заслужили такого ни я, ни мои коллеги-актрисы!

Я успела наиграться в картинах, которые на самом деле мне совершенно не нравились. Не очень-то на самом деле милостив ко мне был Голливуд в этом смысле. И тогда муж меня поддержал: «Ты же не готова сидеть у телефона и ждать, пока тебе пришлют хороший сценарий?» — «Нет». — «Вот и не сиди, и не жди! Читай, ищи, покупай права, претворяй в материал для кино понравившийся тебе роман или рассказ! Почему бы тебе самой не звонить влиятельным боссам напрямую?».

Так она и поступила. И у нее появились роли в драме-биографии «Дикая», сериале «Большая маленькая ложь» и многих других проектах, спродюсированных ею лично.

— Мне стали не просто звонить — меня умоляли заняться разнообразными мейнстрим-проектами на телевидении.

Детективный сериал «Большая маленькая ложь» получил 4 статуэтки «Золотого глобуса» и 8 премий «Эмми».

— Несомненно, аудитория очень активно реагирует на женские истории. Я никогда не получала столько отзывов, как на «Большую маленькую ложь». Это показывает, что у публики есть голод по таким проектам — люди хотят видеть реальных, сложных и честных женщин на экране.

Не менее резонансным стал сериал «Утреннее шоу» с Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон. Его бюджет побил все рекорды в истории телевидения — 240 миллионов долларов — и был полностью оправдан. Поднятые в картине проблемы сексуальных домогательств пришлись на пик скандалов в Голливуде по этой же теме.

— Когда мы начинали, шоу было просто книгой и еще ничего не случилось с Харви Вайнштейном или Лесем Мунвесом. Тогда, в октябре 2017 года, в Сети начали появляться истории о том, как относятся к пострадавшим женщинам в СМИ. Мы решили, что нам нужно начать с первого этапа и переделать все, акцентируя внимание на правде, которая выходит в средствах массовой информации, и то, что люди должны привлекаться к ответственности за свое поведение. И со мной случались плохие вещи: на меня нападали, меня преследовали.

В 2020 г. Риз снова оказалась на гребне успеха благодаря «И повсюду тлеют пожары» — сериалу, в котором «женщины страдают от проблем вне зависимости от того, богаты они или бедны».

— Я думаю, что очень важно всегда говорить правду. У многих людей есть финансовые или семейные проблемы. У многих нет возможностей для хорошей жизни. Но я придерживаюсь идеи, что каждый должен бороться за себя и быть честным с самим собой.

Ратуя за права женщин, в 2018-м актриса запустила линейку одежды для людей с нестандартной фигурой на базе собственного бренда Draper James:

— Быть красивой — значит быть радостной, позитивной, видеть вокруг хорошее. Я знаю, что мир может быть жестоким и невыносимым, но также он может быть восхитительным.

В этом году энергичная Риз Уизерспун успела поработать над озвучкой продолжения анимационного мюзикла «Зверопой-2», где поет за обаятельную свинку-многодетную маму, а также над фильмом «Блондинка в законе — 3» и еще несколькими картинами. Поэтому 45 лет для нее — только начало.

— Как человек, который перешагнул определенный возрастной рубеж, я успела примерить на себя разные амплуа не только как актриса, но и как просто женщина. Давно уже живу по принципу: «Если можешь изменить что-то, что тебе не нравится, измени. А если не можешь изменить, поменяй к этому свое отношение».