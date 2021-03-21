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Транспортный коллапс на границе продолжается
Источник материала: Навiны
Более 1100 грузовиков скопилось в пунктах пропуска на белорусской границе со странами Евросоюза.
Наиболее проблемная обстановка по обыкновению сложилась на литовском направлении — более 560 фур:
На двух КПП своей очереди на выезд в Латвию ожидают более 320 грузовиков:
В Польшу не могут пока выехать более 230 большегрузов:
Напомним, с 22 марта в пункте пропуска Мядининкай (сопредельный белорусский — «Каменный Лог»)
Ранее сообщалось, что
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Более 1100 грузовиков скопилось в пунктах пропуска на белорусской границе со странами Евросоюза.
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