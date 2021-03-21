10 самых счастливых стран. И место Беларуси в рейтинге

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Финляндия на первом месте.





Вот уже четыре года подряд финны, если верить опросам, самые счастливые в мире

Финляндия в четвертый раз подряд заняла первую строчку в рейтинге самых счастливых стран мира, который ежегодно составляется под эгидой ООН. Следом за ней следуют европейские соседи — Дания, Швейцария, Исландия и Нидерланды. Единственной неевропейской страной в первой десятке стала Новая Зеландия, а Великобритания сползла с 13 на 17 место, сообщает ВВС .

Вполне предсказуемо, в первую двадцатку попали США, Канада и Австралия, а также Израиль, который стабильно оказывается на вершине списка.

В десятку самых счастливых стран мира вошли:

Финляндия Дания Швейцария Исландия Нидерланды Норвегия Швеция Люксембург Новая Зеландия Австрия

В первые 50 из стран бывшего СССР попали Литва и Эстония — они на 38-м и 40-м местах соответственно, а также Узбекистан (42) и Казахстан (45), Латвия оказалась уже за пределами - она на 51-м месте.

Далее в списке Молдова (65), Кыргызстан (67) и Беларусь (75), которая смогла на одну строчку обойти Россию — в рейтинге она оказалась на 76-м месте.

Самым несчастным в рейтинге назван Афганистан, за которым следует Лесото, Ботсвана, Руанда и Зимбабве.