Выбор Кремля: 5 возможных кандидатур на замену Лукашенко

Источник материала: Салiдарнасць

Кто мы мог устроить Россию вместо нынешнего правителя Беларуси?

При посещении Гродно Александр Лукашенко напомнил о перспективе его ухода с поста президента.

– Транзит власти один: выборы — народ избрал. Вот у меня два человека моих здесь, они могут участвовать в президентских выборах, они будут крепкими кандидатами, — пошутил Лукашенко, указывая на Владимира Караника и Юрия Караева .

Пошутил, потому что тот же Караев не является уроженцем Беларуси и не может участвовать в выборах президента нашей страны. Да и только при больной фантазии можно допустить, что белорусы будут массово голосовать за таких непопулярных чиновников.

Вместе с тем своими словами Лукашенко в очередной раз дал понять, что в его голове существует план, согласно которому с принятием новой Конституции он попытается пойти по пути казахстанского коллеги Назарбаева: уступить пост президента подконтрольному ему человеку.

Тем временем в телеграм-каналах продолжаются дискуссии насчет того, чья кандидатура могла бы устроить Кремль, если бы Россия захотела сменить Лукашенко на более приемлемую для всех персону.

«Салідарнасць» называет свою версию потенциальных преемников руководителя Беларуси, которых могли взять на карандаш в Кремле.

Михаил Мясникович





Фото РИА Новости

Самый опытный белорусский чиновник, работал на многих должностях, включая пост премьер-министра. Несмотря на возраст, Мясникович находится в отличной форме. Теперь с согласия Владимира Путина работает в Москве председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Несмотря на внешнюю лояльность Мясниковича Лукашенко, ЕЭК во главе с ним в начале марта дала белорусским властям 30 дней на устранение обязательного перечня белорусских товаров в магазинах.

В биографии чиновника уже был момент, когда он порвал связи с бывшим шефом: в 1994 году Мясникович был руководителем предвыборного штаба Кебича, что не помешало ему пойти на работу к Лукашенко.

Виктор Бабарико







Бывший глава «Белгазпромбанка» много лет работал на россиян из «Газпрома». По разным социологическим опросам, является самым популярным политиком в Беларуси. Во время предвыборной кампании не критиковал политику руководства России.

Об интересе Москвы к его судьбе могут свидетельствовать два факта. Осенью Лукашенко приехал в СИЗО КГБ, чтобы пообщаться с Бабарико и другими политзаключенными. Уже около месяца в суде по делу банкиров и топ-менеджеров «Белгазпромбанка» длится перерыв.

Сергей Сидорский





Cидорский работал премьер-министром до 2010 года. В последний период работы на этом посту он много и тепло общался с Владимиром Путиным, временно пересевшим в кресло главы российского правительства.

После президентских выборов-2010 Лукашенко избавился от Сидорского, которого из оппозиционной среды призывали взять власть в свои руки. После этого чиновник живет в Москве.

В 2011-2018 Сидорский работал министром по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии.

Теперь он – советник председателя правления Евразийского банка развития.

Сергей Румас







До и во время премьерства Румас успел получить популярность в белорусском обществе благодаря осторожным высказываниям о необходимости реформирования экономики. Как глава правительства немало общался с руководством России.

Перед президентскими выборами 2020 года Лукашенко решил на всякий случай избавиться от чиновника. Недавно появились слухи о возможном интересе правоохранителей к Румасу, который оказался за пределами страны.

На днях стало известно, что бывший премьер Беларуси выдвинут кандидатом в наблюдательный совет Россельхозбанка. Список кандидатов утвердил глава российского правительства Михаил Мишустин.

Андрей Кобяков







Чиновник родился в Москве, что мешает его участию в президентских выборах в Беларуси. В остальном он также может рассматриваться как подходящая кандидатура для Кремля.

Некоторое время чиновник работал белорусским послом в Москве, затем получил серьезный опыт на посту премьер-министра. Теперь Кобяков работает в России: с прошлого года является главой крупного угольного холдинга «Группа Сибуглемет».

В декабре в интервью РБК чиновник сделал заявление о ситуации в Беларуси, которое вряд ли могло понравиться Лукашенко:

– Ситуация непростая. Я думаю, что потихоньку она выправится. Но что бы ни происходило, я считаю, что перспективы белорусско-российских отношений есть и будут. Это мое глубокое убеждение.