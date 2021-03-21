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Билл Гейтс поддержал увеличение налогов для борьбы с COVID-19

21.03.2021 09:17 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Билл Гейтс поддержал увеличение налогов для борьбы с COVID-19

  • 21.03.2021, 9:09
Билл Гейтс поддержал увеличение налогов для борьбы с COVID-19

Основатель Microsoft также оценил возможность введение безусловного дохода для американцев.

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что поддерживает идею администрации Джо Байдена существенно повысить налоги в США.

Об этом сообщает Bloomberg.

В то же время, он отметил, что рост налогов необходимо в связи с увеличением финансирования медицины во время пандемии. Гейтс также сообщил, что некоторые идеи Белого дома «заходят слишком далеко».

«Поэтому я настаивал на повышении налогов. Я не согласен с некоторыми предложениями, которые, кажется, заходят слишком далеко», — заявил Гейтс.

Основатель Microsoft подчеркнул, что не поддерживает введение безусловного дохода для американцев.

«По мере внедрения инноваций мы становимся богаче, но я сомневаюсь, что мы достаточно богаты, чтобы отговаривать способных людей работать. Со временем мы стали более щедрыми и будем более щедрыми. Обсуждение этого вопроса очень интересно, но все сводится к цифрам», — говорит Гейтс.

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Основатель Microsoft также оценил возможность введение безусловного дохода для американцев.
 
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