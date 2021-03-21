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В Венесуэле из-за взрыва вышла из строя инфраструктура крупнейшей нефтегазовой компании
Источник материала: Хартия'97
В Венесуэле из-за взрыва вышла из строя инфраструктура крупнейшей нефтегазовой компании
Узурпатору Мадуро сообщили о случившемся как о «теракте».
В Венесуэле на газопроводе государственной нефтегазовой компании PDVSA произошел теракт. Об этом в Twitter сообщил офис премьер-министра и министра нефти страны Тарека Эль-Аиссами, передает
Инцидент произошел в субботу около 16:35 (23:35 по Минску 20 марта) на участке газопровода в городе Эль-Терехо на севере штата Монагас, где расположен операционный центр и газозаправочный завод высокого давления. В результате из строя вышла региональная газовая инфраструктура крупнейшей в стране нефтегазовой компании.
Как сообщает телеканал Telesur, очевидцы слышали два взрыва. В район происшествия были направлены силы службы безопасности, которые эвакуировали людей, проживающих рядом с пострадавшим участком трубы. Кроме того, на место теракта прибыли сотрудники PDVSA для устранения последствий аварии.
По словам Эль-Аиссами, правитель Венесуэлы Николас Мадуро осведомлен об инциденте. Вице-премьер отметил, что информации о погибших или пострадавших в результате теракта пока что не поступало.
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Узурпатору Мадуро сообщили о случившемся как о «теракте».
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