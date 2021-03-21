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Ученые назвали время исчезновения нефти на Земле

21.03.2021 09:17 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Ученые назвали время исчезновения нефти на Земле

  • 21.03.2021, 8:16
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Ученые назвали время исчезновения нефти на Земле
Фото: Reuters

Прогноз сделали в Китайской академии наук.

Энергоресурсы на земле, в том числе нефть, с учетом активной экономической деятельности человека, могут исчезнуть уже через полвека. Такой срок назвал президент Южного технологического университета КНР и член Китайской академии наук Сюэ Цикунь, передает китайское издание The Paper.

По словам ученого, за последние 250 лет именно благодаря расширению добычи ископаемых источников энергии произошло три технологические революции.

Он подчеркнул, что человеку в ближайшие 50 лет придется искать альтернативные ресурсы. Речь, например, о солнечной энергии, которую, по словам эксперта, почти невозможно исчерпать. При этом уголь и природный газ можно заменить водородным топливом, уточнил Цикунь.

Еще осенью 2020 года британская энергетическая компания BP спрогнозировала конец эпохи постоянного спроса на нефть. В своем ежегодном энергетическом прогнозе компания смоделировала три сценария перехода мира на более чистые виды топлива, которые подразумевают постепенный или резкий отказ от использования нефти.

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Прогноз сделали в Китайской академии наук.
 
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