Источник материала: Хартия'97

Ученые назвали время исчезновения нефти на Земле 21.03.2021, 8:16

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Фото: Reuters

Прогноз сделали в Китайской академии наук.

Энергоресурсы на земле, в том числе нефть, с учетом активной экономической деятельности человека, могут исчезнуть уже через полвека. Такой срок назвал президент Южного технологического университета КНР и член Китайской академии наук Сюэ Цикунь, передает китайское издание The Paper .

По словам ученого, за последние 250 лет именно благодаря расширению добычи ископаемых источников энергии произошло три технологические революции.

Он подчеркнул, что человеку в ближайшие 50 лет придется искать альтернативные ресурсы. Речь, например, о солнечной энергии, которую, по словам эксперта, почти невозможно исчерпать. При этом уголь и природный газ можно заменить водородным топливом, уточнил Цикунь.

Еще осенью 2020 года британская энергетическая компания BP спрогнозировала конец эпохи постоянного спроса на нефть. В своем ежегодном энергетическом прогнозе компания смоделировала три сценария перехода мира на более чистые виды топлива, которые подразумевают постепенный или резкий отказ от использования нефти.

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