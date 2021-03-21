В Венесуэле из-за теракта вышла из строя газовая инфраструктура PDVSA

Источник материала: АФН

В Венесуэле на газопроводе государственной нефтегазовой компании Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) произошел теракт.

Об этом в Twitter сообщил офис премьер-министра и министра нефти страны Тарека Эль-Аиссами.

Инцидент произошел на участке газопровода в городе Эль-Терехо на севере штата Монагас, где расположен операционный центр и газозаправочный завод высокого давления. В результате из строя вышла региональная газовая инфраструктура крупнейшей в стране нефтегазовой компании, передает РБК.

Как сообщает телеканал Telesur, очевидцы слышали два взрыва. В район происшествия были направлены силы службы безопасности, которые эвакуировали людей, проживающих рядом с пострадавшим участком трубы. Кроме того, на место теракта прибыли сотрудники PDVSA для устранения последствий аварии и восстановления поврежденной инфраструктуры.

По словам Эль-Аиссами, президент Венесуэлы Николас Мадуро осведомлен об инциденте. Вице-премьер отметил, что информации о погибших или пострадавших в результате теракта пока что не поступало.

Это уже не первая террористическая атака на инфраструктуру PDVSA за последние месяцы. В конце января Мадуро сообщал, что в результате теракта был поврежден участок газопровода в восточной части страны.

При инциденте никто не пострадал, однако из-за утечки топлива возник крупный пожар. Его оперативно ликвидировали, а утечку газа остановили. Президент Венесуэлы утверждал, что организаторы нападения хотели нарушить поставки газа в стране.