В Мозыре опасались, что придется играть на болоте, а матч в Минске на 30 минут задержал снегопад

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Поле за два часа перед матчем ФК «Ислочь» - ФК «Сморгонь». Фото: t.me/isloch





пишет KP.BY, что ожидал худшего и думал что придется играть в болоте. Первый игровой день второго тура чемпионата Беларуси по футболу выдался снежным. В Мозыре возникли сложности с качеством газона, из-за чего организаторы матча предлагали жодинцам поменяться полями. Перед матчем тренер ФК «Торпедо-БелАЗ» Юрий Пунтус, сказал,KP.BY, что ожидал худшего и думал что придется играть в болоте.





На матче в Мозыре футболистам обеих команд сложно было продемонстрировать зрелищную игру. Поэтому, первый по-настоящему опасный момент возник у ворот футболистов из Жодино только на 21-й минуте. Ислам Тлупов на правом фланге обыграв сначала Виталия Устинова, ворвался в штрафную, где дважды обвел Юрия Павлюковца, но потерял мяч. После тот же Устинов вынес его за предела штрафной площадки.





На 25-й минуте из-за пределов штрафной с лёту пробивал по воротам торпедовец Анатолий Макаров, но увы мимо. На 31-й минуте снова Макаров хлестко пробил, но матч угодил в перекладину.





Защитник автозаводцев Максим Бардачев на 42-й минуте, продемонстрировав прекрасный дриблинг, потом вошел в штрафную и метров с восемнадцати пробил, но мяч пролетел мимо у левой штанги. В конце первого тайма Бардачев бил головой, после навеса с углового, но мяч зафиксировал вратарь мозырян Барановский.





Во втором тайме Никита Николаевич упустил две возможности поразить ворота «Славии», сначала на 54-й минуте пробивал головой метров с пяти, но прямо в руки Барановскому, а на 57-й минуте послал мяч выше ворот с расстояния 15 метров.





Макаров, после прострела Антилевского, не попал в ворота мозырян на 68-й минуте. Славия смогла ответить опасным моментом, спустя девять минут. Евгений Барсуков, после навеса с углового, метров с девяти бил по воротам, но гораздо выше перекладины.





Исход матча решился на 80-ой минуте, после прострела Юрия Габовды, Никита Николаевич в падении забивает мяч в ворота «Славии».





Итог 0:1 и автозаводцы увозят три очка из Мозыря.





ЦИФРЫ И ФАКТЫ



ФК «Славия» - ФК «Торпедо-БелАЗ» 0:1





Тур 2. 19 марта 2021 года. 18:00. Мозырь. Стадион «Юность». 1220 зрителей.





Судьи матча: С. Стецурин, С. Косовец, В. Дорош.





ФК «Славия» (Мозырь): Барановский (вратарь, капитан), Шестиловский, Барсуков, Альшаник (Слюсар, 52 мин.), Недашковский, Чухлей, Тлупов (Шабанов, 85 мин.), Мельников (Тетте, 68 мин.), Тымонюк, Раевский, Руцкий.





Запасные: Полоз, Романюк, Али Нассер, Стоянович, Дыгун.





ФК «Торпедо-БелАЗ» (Жодино): Бушма (вратарь) ,Устинов, Бурко, Габовда, Макаров (Монтейро, 75 мин.), Хачатурян (капитан), А.Антилевский (Кириленко, 72 мин), Бордачев, Павлюковец (Николаевич, 46 мин.), Аусси, Д.Антилевский (Кленье, 85 мин.).





Запасные: Козлов (вратарь), Яшин, Кухарчик, Одеоибо.





Голы: 0:1 — Николаевич (80 мин.).





Предупреждения: Габовда (13 мин.), Аусси (28 мин.), Руцкий (32 мин.), Мартинович (тренер ФК «Славия» на 93 мин.)





За два часа до матча на столичном стадионе ФК «Минск» выпало снега столько, что организаторам матча пришлось сместить начало встречи на 30 минутю Погодные условия не помешали Дмитрию Комаровскому оформить дубль на глазах у двух сотен зрителей.





Опасный момент возник уже на1-й минуте матча. Дмитрий Комаровский, находясь ещё на своей половине поля, точным пасом вывел один на один Дмитрия Юсова, но вратарь «Сморгони» Павел Щербаченя первый был на мяче.





Уже на 17-й минуте первого тайма «волки» распечатали ворота «медведей». На этот раз уже Юсов ассистировал, мягко сбросил головой на ногу Комаровскому который сильным ударом отправил мяч в девятку. Щербаченя быд бессилен тащить этот мяч.





На 25-й минуте Дмитрий Комаровский с линии вратарской мог забить ещё раз, после подачи Руслана Лисаковича, но мяч после от пятки Кристиана Интсоена попал прямо в руки голкипера «Смрогони».





Сморгонцы, в свою очередь, могли сравнять счёт на 31-й минуте. С правого фланга навешивал во вратарскую площадку Владислав Яцкевич, но Ковель и Копач не дотянулись до мяча.





На 50-й минуте, после нарушения правил в штрафной против Антона Ковалева, судья назначил пенальти, который реализовал Дмитрий Комаровский.





Могли игроки «Сморгони» и отквитать один мяч на 74-й минуте. Но увы дубль Комаровского и итог матча 2:0 в пользу «Ислочи».





ЦИФРЫ И ФАКТЫ





ФК «Ислочь» - ФК «Сморгонь» - 2:0





Тур 2. 19 марта 2021 года. 21:15. Минск. Стадион ФК «Минск». 200 зрителей.





Судьи матча: Д. Марков , А. Войтешонок , А. Бантеев.





ФК «Ислочь» (Минский район): Панкратов (вратарь), Гуренко, Зинович, Шалашников, Шанбиев, Комаровский (капитан) (Годвин, 78 мин.), Мякиш, Лисакович Р. (Глущенков, 92 мин), Ковалев (Морозов, 59 мин.), Юсов (Некрашевич, 89 мин), Козыренко (Ануфриев, 66 мин).





ФК «Сморгонь»: Щербаченя (вратарь), Яцкевич, А. Бондаренко, Интсоен, Каборда , Валикаев, Францев (Бондаренко С., 72 мин.), Камара, Сенкевич (Савостьянов, 63 мин.), Копач (Масловский, 86 мин.), Ковель (капитан) (Ханкевич, 63 мин).





Голы: 1:0 - Комаровский (17 мин.)





2:0 - Комаровский (50 мин., с пенальти).





Предупреждения: Козыренко (28 мин.), Каборда (49 мин.), Интсоен (52 мин.), Шалашников (70 мин.).







