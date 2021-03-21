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Певец Саша Немо развелся и по этому поводу выпустил новый клип
Источник материала: Партизан
В статусе холостяка певец Саша Немо с 3 марта.
Фото из личного архива
«Причины комментировать не хочу. Так случилось, что поделаешь. Все по обоюдному согласию — как брак, так и развод,
Теперь сердце певца свободно. Прощанию с любовью он посвятился новый клип на песню «Где-то там».
Бывшая жена — Светлана Ефимик, успешная визажистка, которая сотрудничает с ведущими и артистками. С Сашей Немо они познакомились 20 лет назад. Растят двух дочерей — 15 и 7 лет.
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В статусе холостяка певец Саша Немо с 3 марта.
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