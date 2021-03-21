Певец Саша Немо развелся и по этому поводу выпустил новый клип

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пишет nn.by Но как мы можем расстаться — у нас двое дочерей, в любом случае мы связаны по жизни. Драки за имущество не было. Все решаем для комфорта детей, главное, чтобы у них была крыша над головой», — рассказал Саша Немо. «Причины комментировать не хочу. Так случилось, что поделаешь. Все по обоюдному согласию — как брак, так и развод,nn.by Но как мы можем расстаться — у нас двое дочерей, в любом случае мы связаны по жизни. Драки за имущество не было. Все решаем для комфорта детей, главное, чтобы у них была крыша над головой», — рассказал Саша Немо.





Теперь сердце певца свободно. Прощанию с любовью он посвятился новый клип на песню «Где-то там».













Бывшая жена — Светлана Ефимик, успешная визажистка, которая сотрудничает с ведущими и артистками. С Сашей Немо они познакомились 20 лет назад. Растят двух дочерей — 15 и 7 лет.











