Источник материала: Tut.by

Марк Цукерберг, Линус Торвальдс, Джеймс Гослинг — все знают имена этих известных программистов.

Но мало кто слышал о самых известных женщинах в IT: Шерил Сэндберг — операционный директор Facebook и первая женщина в совете директоров Facebook, Джинни Рометти — бывший генеральный директор IBM и, можно сказать, «ветеран» в IT-сфере, ведь за ее плечами 36 лет стажа, Сьюзен Воджицки — генеральный директор Youtube, именно она предложила Google сделать важный шаг и приобрести Youtube и еще много-много женщин из IT, имена которых не на слуху.

Почему, спросите вы? Потому что до сих пор популярно мнение о том, что IT-сфера — не для женщин.

С 1 февраля 2021 г. Институт IBA реализовывает проект «Гендерное равенство и расширение возможностей для женщин в IT сфере» в рамках Программы малых грантов Посольства США.

Цель проекта — обучение современным языкам программирования девушек и женщин, содействие вовлечению в трудовую деятельность и созданию позитивного имиджа женщин в IT отрасли с целью сокращения гендерного разрыва в сфере информационных технологий.

В рамках проекта планируется обучить 180 женщин, находящихся в декретном отпуске, 60 преподавателей ИТ-дисциплин белорусских ВУЗов и 150 студентов 3−5 курсов ИТ-специальностей.

В рамках проекта Институт IBA возьмет интервью у многих женщин и мужчин, чтобы узнать их мнение о гендерных стереотипах в IT-сфере.

Первые две участницы проекта, которые работают в IT более 10-ти лет — о том, как начинался их путь, как получили первую работу, а также советы женщинам, которые сомневаются, стоит ли начинать.





Марина Салапура, разработчик с 10-ти летним опытом работы. Руководитель проектов в БГУИР «Объектно-ориентированное программирование», «Программирование сетевых приложений», «Системный анализ и проектирование информационных систем», магистр экономических наук.

Преподаватель курса «Программирование на Java» в Институте IBA.

— С чего начинался ваш путь в IT?

— Мой путь в IT начался с осознания того, что освоенная профессия медицинской сестры мне не по душе. Ограничения по медицине не давали мне в полной мере осознать и раскрыть все свои потенциальные возможности: макеты человеческого организма, мышечной, нервной и других систем были доступны только на старых физических макетах.

Думаю, что это ограничение толкало меня в сферу IT, где я видела безграничные возможности. Сейчас завидую белой завистью медицинским сотрудникам, которые имеют в своем распоряжении многообразие современного оборудования.

— Много ли среди ваших знакомых/друзей женщин, которые работают в IT?

— Да. И много успешных. Никогда не делила IT-сотрудников по половому признаку, всегда считала важнейшим компонентом образование, потенциал, неугасающее стремление и осознание бесконечности изучения сферы IT.

— Как вы думаете, почему программирование считается не женской профессией?

— Думаю, что в обществе всегда должны быть стереотипы, неважно в какой сфере.

Такие устоявшиеся стереотипы сложно развенчивать, и думаю, что существовать они еще будут долго.

Я не пытаюсь никому ничего доказать, просто работаю на максимум. Всему свое время.

— Нужен ли какой-то технический бэкграунд, чтобы «войти в айти»?

— Бэкграунд нужен, но не в плане образования, а в плане мышления. Считаю, что аналитический, технический, математический, логический склад ума безусловно важен, но его можно в себе раскрыть и развить.

— А если коснемся английского языка. Какой должен быть уровень, чтобы работать разработчиком?

— При входе в сферу IT необходимы хотя бы базовые школьные знания, но в дальнейшем необходимо эти знания развивать и поддерживать, потому что вся сфера IT «пронизана» использованием английского. В некоторых ситуациях только английские слова и фразы могут точно и однозначно описать ситуацию.

— Женщинам-программистам и мужчинам-программистам легко найти общий язык в одном коллективе и понимать друг друга?

— Думаю, что да. Это профессиональное взаимодействие, которое базируется на большом количестве точек соприкосновения.

— Вы преподаете язык программирования Java, как вы к этому пришли?

— К преподаванию скорее всего меня привела сама жизнь, так как существует огромное количество сфер жизни, где необходимо спокойно, доступно, качественно что-то объяснять так, чтобы это стало понятно очень разным людям (коллегам, друзьям, родным).

Думаю, что так сложились обстоятельства. Никогда не планировала быть педагогом.

В тоже время мои слушатели тоже меня многому учат в плане преподавания. У нас продуктивное взаимодействие.

— Разрушьте стереотип — легко ли женщинам найти работу в IT?

— Думаю, что работодатели немного побаиваются женщин при приеме на работу, потому что считают их основными координаторами семейного быта. И не зря. Хотя многие успешные IT-сотрудницы могут совмещать две сферы своей жизни: профессиональную и личную. Особенно если в жизни IT-сотрудника присутствует физическая активность, которая помогает выплескивать накопившуюся усталость, то нет никаких ограничений, потому что человеческий мозг должен получать огромное количество крови для того, чтобы активно работать и развиваться. Думаю, что эти три составляющие должны быть неотъемлемой частью любого профессионала в сфере IT, независимо от пола.

Дарья Купко — бизнес-аналитик, Team Leader в Epam. Сертифицированный SAFe 5 Product Owner/Product Manager.

Более 9 лет опыта в бизнес-анализе.

Активно популяризирует продуктовые подходы среди бизнес-аналитиков.

Обучила более 100 начинающих бизнес-аналитиков за 4 года преподавательского опыта. Преподаватель курса в Институте IBA «Углубленный бизнес-анализ: от бизнес-необходимости до разработки»

— Кем вы работали до бизнес-анализа и сколько лет уже работаете бизнес-аналитиком?

— Бизнес-аналитиком я работаю уже 10 юбилейный год, и это моя первая профессия после окончания учебы.

— Как вы получили первую работу в IT?

— Мне повезло с моей специальностью и после учебы у меня была возможность распределяться в компании резиденты ПВТ. Я просто открыла tut.by, присмотрела несколько вакансий и откликнулась. В первой же компании после собеседования мне предложили работу. В последствии в этой компании я проработала более двух лет.

— Почему именно бизнес-анализ?

— Меня очень увлекает сам процесс поиска проблем через интервью с пользователями, через проведение различных опросов и воркшопов. А еще большее удовольствие, когда предложенный продукт помогает пользователям и ты видишь это в графиках и слышишь слова благодарности.

— Случались ли споры на работе с коллегами-мужчинами?

— Практически каждый день и это хорошо. Если с тобой спорят, то хотят доказать свое мнение, а это значит ваше мнение тоже важно.

Хуже когда коллеги-мужчины делают вид что вас нет, ведь вы девушка и не важно, что вы там говорите. Но таких мужчин уже практически не осталось среди моих коллег.

— Вы уже 4 года преподаете бизнес-анализ. Среди ваших студентов больше мужчин или женщин?

— В моих группах обычно больше девушек, но в последние годы мужчин становится больше, чем раньше.

— Какие 3 советы вы дадите женщинам, которые сомневаются в том, стоит ли начинать?

— Если что-то привлекает, то это стоит попробовать, ведь в крайнем случае вы просто будете знать почему вам это не подходит.

Никогда на работе не задумывайтесь, какого вы пола. В бизнесе важны факты, аргументы и результаты.

Если вы будете подготовлены в аргументах лучше ваших коллег, то вы сможете добиваться того, что вам нужно.

— Разрушьте стереотип — легко ли женщинам найти работу в IT?

— Легко, на многих позициях в ИТ сейчас работают девушки. В наше время руководитель это не только решительный, но еще и эмпатичный человек, а девушки как мы знаем больше склонны к эмпатии.

— Что нужно знать, понимать и делать самим женщинам, чтобы ситуация менялась?

— Всегда знать, что вам нужно и быть лучше подготовленными в фактах и аргументах, чтобы чего-то добиться. Не важно, кто вы мужчина или женщина, главное показывать отличные результаты в учебе и работе.





Учреждение дополнительного образования «Институт повышения квалификации и переподготовки специалистов информационных технологий и бизнес-администрирования»

УНП 190474059⠀