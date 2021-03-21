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Гендерное равенство и расширение возможностей для женщин в IT сфере
Источник материала: Tut.by
Марк Цукерберг, Линус Торвальдс, Джеймс Гослинг — все знают имена этих известных программистов.
Но мало кто слышал о самых известных женщинах в IT: Шерил Сэндберг — операционный директор Facebook и первая женщина в совете директоров Facebook, Джинни Рометти — бывший генеральный директор IBM и, можно сказать, «ветеран» в IT-сфере, ведь за ее плечами 36 лет стажа, Сьюзен Воджицки — генеральный директор Youtube, именно она предложила Google сделать важный шаг и приобрести Youtube и еще много-много женщин из IT, имена которых не на слуху.
Почему, спросите вы? Потому что до сих пор популярно мнение о том, что IT-сфера — не для женщин.
С 1 февраля 2021 г. Институт IBA реализовывает проект «Гендерное равенство и расширение возможностей для женщин в IT сфере» в рамках Программы малых грантов Посольства США.
Цель проекта — обучение современным языкам программирования девушек и женщин, содействие вовлечению в трудовую деятельность и созданию позитивного имиджа женщин в IT отрасли с целью сокращения гендерного разрыва в сфере информационных технологий.
В рамках проекта планируется обучить 180 женщин, находящихся в декретном отпуске, 60 преподавателей ИТ-дисциплин белорусских ВУЗов и 150 студентов 3−5 курсов ИТ-специальностей.
В рамках проекта Институт IBA возьмет интервью у многих женщин и мужчин, чтобы узнать их мнение о гендерных стереотипах в IT-сфере.
Первые две участницы проекта, которые работают в IT более 10-ти лет — о том, как начинался их путь, как получили первую работу, а также советы женщинам, которые сомневаются, стоит ли начинать.
Марина Салапура, разработчик с 10-ти летним опытом работы. Руководитель проектов в БГУИР «Объектно-ориентированное программирование», «Программирование сетевых приложений», «Системный анализ и проектирование информационных систем», магистр экономических наук.
Преподаватель курса «Программирование на Java» в Институте IBA.
— С чего начинался ваш путь в IT?
— Мой путь в IT начался с осознания того, что освоенная профессия медицинской сестры мне не по душе. Ограничения по медицине не давали мне в полной мере осознать и раскрыть все свои потенциальные возможности: макеты человеческого организма, мышечной, нервной и других систем были доступны только на старых физических макетах.
Думаю, что это ограничение толкало меня в сферу IT, где я видела безграничные возможности. Сейчас завидую белой завистью медицинским сотрудникам, которые имеют в своем распоряжении многообразие современного оборудования.
— Много ли среди ваших знакомых/друзей женщин, которые работают в IT?
— Да. И много успешных. Никогда не делила IT-сотрудников по половому признаку, всегда считала важнейшим компонентом образование, потенциал, неугасающее стремление и осознание бесконечности изучения сферы IT.
— Как вы думаете, почему программирование считается не женской профессией?
— Думаю, что в обществе всегда должны быть стереотипы, неважно в какой сфере.
Такие устоявшиеся стереотипы сложно развенчивать, и думаю, что существовать они еще будут долго.
Я не пытаюсь никому ничего доказать, просто работаю на максимум. Всему свое время.
— Нужен ли какой-то технический бэкграунд, чтобы «войти в айти»?
— Бэкграунд нужен, но не в плане образования, а в плане мышления. Считаю, что аналитический, технический, математический, логический склад ума безусловно важен, но его можно в себе раскрыть и развить.
— А если коснемся английского языка. Какой должен быть уровень, чтобы работать разработчиком?
— При входе в сферу IT необходимы хотя бы базовые школьные знания, но в дальнейшем необходимо эти знания развивать и поддерживать, потому что вся сфера IT «пронизана» использованием английского. В некоторых ситуациях только английские слова и фразы могут точно и однозначно описать ситуацию.
— Женщинам-программистам и мужчинам-программистам легко найти общий язык в одном коллективе и понимать друг друга?
— Думаю, что да. Это профессиональное взаимодействие, которое базируется на большом количестве точек соприкосновения.
— Вы преподаете язык программирования Java, как вы к этому пришли?
— К преподаванию скорее всего меня привела сама жизнь, так как существует огромное количество сфер жизни, где необходимо спокойно, доступно, качественно что-то объяснять так, чтобы это стало понятно очень разным людям (коллегам, друзьям, родным).
Думаю, что так сложились обстоятельства. Никогда не планировала быть педагогом.
В тоже время мои слушатели тоже меня многому учат в плане преподавания. У нас продуктивное взаимодействие.
— Разрушьте стереотип — легко ли женщинам найти работу в IT?
— Думаю, что работодатели немного побаиваются женщин при приеме на работу, потому что считают их основными координаторами семейного быта. И не зря. Хотя многие успешные IT-сотрудницы могут совмещать две сферы своей жизни: профессиональную и личную. Особенно если в жизни IT-сотрудника присутствует физическая активность, которая помогает выплескивать накопившуюся усталость, то нет никаких ограничений, потому что человеческий мозг должен получать огромное количество крови для того, чтобы активно работать и развиваться. Думаю, что эти три составляющие должны быть неотъемлемой частью любого профессионала в сфере IT, независимо от пола.
Дарья Купко — бизнес-аналитик, Team Leader в Epam. Сертифицированный SAFe 5 Product Owner/Product Manager.
Более 9 лет опыта в бизнес-анализе.
Активно популяризирует продуктовые подходы среди бизнес-аналитиков.
Обучила более 100 начинающих бизнес-аналитиков за 4 года преподавательского опыта. Преподаватель курса в Институте IBA «Углубленный бизнес-анализ: от бизнес-необходимости до разработки»
— Кем вы работали до бизнес-анализа и сколько лет уже работаете бизнес-аналитиком?
— Бизнес-аналитиком я работаю уже 10 юбилейный год, и это моя первая профессия после окончания учебы.
— Как вы получили первую работу в IT?
— Мне повезло с моей специальностью и после учебы у меня была возможность распределяться в компании резиденты ПВТ. Я просто открыла tut.by, присмотрела несколько вакансий и откликнулась. В первой же компании после собеседования мне предложили работу. В последствии в этой компании я проработала более двух лет.
— Почему именно бизнес-анализ?
— Меня очень увлекает сам процесс поиска проблем через интервью с пользователями, через проведение различных опросов и воркшопов. А еще большее удовольствие, когда предложенный продукт помогает пользователям и ты видишь это в графиках и слышишь слова благодарности.
— Случались ли споры на работе с коллегами-мужчинами?
— Практически каждый день и это хорошо. Если с тобой спорят, то хотят доказать свое мнение, а это значит ваше мнение тоже важно.
— Вы уже 4 года преподаете бизнес-анализ. Среди ваших студентов больше мужчин или женщин?
— В моих группах обычно больше девушек, но в последние годы мужчин становится больше, чем раньше.
— Какие 3 советы вы дадите женщинам, которые сомневаются в том, стоит ли начинать?
— Если что-то привлекает, то это стоит попробовать, ведь в крайнем случае вы просто будете знать почему вам это не подходит.
Никогда на работе не задумывайтесь, какого вы пола. В бизнесе важны факты, аргументы и результаты.
Если вы будете подготовлены в аргументах лучше ваших коллег, то вы сможете добиваться того, что вам нужно.
— Разрушьте стереотип — легко ли женщинам найти работу в IT?
— Легко, на многих позициях в ИТ сейчас работают девушки. В наше время руководитель это не только решительный, но еще и эмпатичный человек, а девушки как мы знаем больше склонны к эмпатии.
— Что нужно знать, понимать и делать самим женщинам, чтобы ситуация менялась?
— Всегда знать, что вам нужно и быть лучше подготовленными в фактах и аргументах, чтобы чего-то добиться. Не важно, кто вы мужчина или женщина, главное показывать отличные результаты в учебе и работе.
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С 1 февраля 2021 г. Институт IBA реализовывает проект «Гендерное равенство и расширение возможностей для женщин в IT сфере» в рамках Программы малых грантов Посольства...
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