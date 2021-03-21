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Фото Дмитрия Брушко, TUT.BY

TUT.BY

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Не хотел увольнять работников, выходивших на митинг». В Минских теплосетях убрали директора В середине февраля работники Минских тепловых сетей сообщали об увольнениях из-за политических взглядов.

19 марта с официального сайта РУП «Минскэнерго» исчезли имя и фамилияиз графы «директор» в контактной информации филиала «Минские тепловые сети». По словам работников предприятия, он 18 марта покинул пост директора. В последний раз они видели его на работе в понедельник 15 марта. Работники утверждают, что до этого с 3 марта на предприятии его не видели.Коллеги Бузо, с которыми мы пообщались, считают, что все происходящее сейчас, «из-за политики и того, что он не соглашался увольнять работников, которые засветились на митингах».Напомним, в середине февраля работники Минских тепловых сетей и еще одного филиала Минскэнерго сообщали об увольнениях из-за политических взглядов у них на предприятии. Также они говорили, что в Минских тепловых сетях проходят проверки.