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«Не хотел увольнять работников, выходивших на митинг». В Минских теплосетях убрали директора

21.03.2021 09:53 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Не хотел увольнять работников, выходивших на митинг». В Минских теплосетях убрали директора
Фото Дмитрия Брушко, TUT.BY
Работники филиала «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго» сообщают, что их директор Александр Бузо с 18 марта на предприятии больше не работает. Исполняющим обязанности назначили главного инженера Александра Драгуна. В приемной предприятия эту информацию подтвердили. Как рассказали TUT.BY несколько источников, к Александру Бузо могли быть некоторые вопросы со стороны правоохранителей. Что об этом известно.

19 марта с официального сайта РУП «Минскэнерго» исчезли имя и фамилия Александра Бузо из графы «директор» в контактной информации филиала «Минские тепловые сети». По словам работников предприятия, он 18 марта покинул пост директора. В последний раз они видели его на работе в понедельник 15 марта. Работники утверждают, что до этого с 3 марта на предприятии его не видели.

Коллеги Бузо, с которыми мы пообщались, считают, что все происходящее сейчас, «из-за политики и того, что он не соглашался увольнять работников, которые засветились на митингах».

Напомним, в середине февраля работники Минских тепловых сетей и еще одного филиала Минскэнерго сообщали об увольнениях из-за политических взглядов у них на предприятии. Также они говорили, что в Минских тепловых сетях проходят проверки.
 
 
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В середине февраля работники Минских тепловых сетей сообщали об увольнениях из-за политических взглядов.
 
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