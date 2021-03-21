Источник материала: UDF



Коллаж: РБК-Украина

«Для меня этот Новый год – самый настоящий. 20.03. Начинается день рождение первых Овнов, солнце входит в 0 градус Овна, а это значит, что солнце завершило движение по зодиакальному кругу, и начинает новое! Поэтому именно 21 Марта (20.03 это как у нас общепонятно 31 декабря) с 20.03 на 21.03 еще зороастрийцы встречали Новый год», – рассказывает астролог.

Что делаем до 21.03:

«А дальше, сделать шаг к поставленным целям. Ведь сейчас энергия мечт и желаний преобразуется в энергию действия. Доставайте свою карту желаний, список целей и начинайте реализовывать в эти дни. Можно в огне сжечь то, что вы не хотите брать с собой в новый год», – пишет специалист.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Как правильно начать новый астрологический год: новые проекты обречены на успех 21.03 можно и нужно принимать важные решения.

Секретами подготовки к новому астрологическому году рассказали астропсихологи астрологв Instagram.Выкидываем весь хлам из квартиры, дома, все ненужное, старое, поломанное – чиним или выкидываем, избавляемся от большого количества ненужного.21.03 можно и нужно принимать важные решения, новые решения, внедрять что-то новое в свою работу, жизнь.Распланируйте этот год, крупные моменты, цели, распишите что и когда хотите сделать и что для этого нужно, скорректируйте текущие цели, возможно подправьте в чем-то.Астролог Наталья Анисимова также сообщает, что праздник длится три дня и начиная с воскресенья стоит встречать восход солнца, во время которого нужно проговаривать все самое важное на новый год.