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Как правильно начать новый астрологический год: новые проекты обречены на успех

21.03.2021 09:53 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Как правильно начать новый астрологический год: новые проекты обречены на успех
Коллаж: РБК-Украина
20 марта – день весеннего равноденствия, когда начинается новый астрологический год. Для тех, кто доверяет звездам, это настоящий Новый год, который требует такой же традиционной подготовки. Как войти в новый период правильно – читайте ниже.

Секретами подготовки к новому астрологическому году рассказали астропсихолог Ольга Бибик и астролог Наталья Анисимова в Instagram.

«Для меня этот Новый год – самый настоящий. 20.03. Начинается день рождение первых Овнов, солнце входит в 0 градус Овна, а это значит, что солнце завершило движение по зодиакальному кругу, и начинает новое! Поэтому именно 21 Марта (20.03 это как у нас общепонятно 31 декабря) с 20.03 на 21.03 еще зороастрийцы встречали Новый год», – рассказывает астролог.


Что делаем до 21.03:


Выкидываем весь хлам из квартиры, дома, все ненужное, старое, поломанное – чиним или выкидываем, избавляемся от большого количества ненужного.

21.03 можно и нужно принимать важные решения, новые решения, внедрять что-то новое в свою работу, жизнь.

Распланируйте этот год, крупные моменты, цели, распишите что и когда хотите сделать и что для этого нужно, скорректируйте текущие цели, возможно подправьте в чем-то.

Астролог Наталья Анисимова также сообщает, что праздник длится три дня и начиная с воскресенья стоит встречать восход солнца, во время которого нужно проговаривать все самое важное на новый год.

«А дальше, сделать шаг к поставленным целям. Ведь сейчас энергия мечт и желаний преобразуется в энергию действия. Доставайте свою карту желаний, список целей и начинайте реализовывать в эти дни. Можно в огне сжечь то, что вы не хотите брать с собой в новый год», – пишет специалист.
 
 
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