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Традиции этого дня

Что нельзя делать в этот день

Главные приметы этого дня

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 21 марта не беритесь за серьезные дела: что можно и нельзя делать в Весенний солнцеворот В этот день именины отмечают: Афанасий, Иван, Владимир, Дементий, Лазарь.

В народе дата также известна, как Весенний солнцеворот, и праздник еще называли Вербоносицей, а день считался настоящим началом весеннего периода.Издавна верили, что вербные ветки обладают магической силой, способны очистить дом от всяких бед и прогнать ссоры.В этот день именины отмечают: Афанасий, Иван, Владимир, Дементий, Лазарь.Согласно традициям, в этот день нужно принести в дом несколько веточек вербы, и это растение должно оградить жилище от нечистой силы.Также верили, что ветки вербы с пушистыми «котиками» должны принести в дом удачу.В старину также легонько хлестали тело вербой для укрепления здоровья, и чтобы отогнать хворь.Чтобы избавиться от головной боли, ветку вербы разминали и клали под платок на голову.Поверья гласили, что если сегодня ты увидишь своего любимого человека, то ваша любовь будет счастливой и крепкой. Поэтому в этот день старались не засиживаться дома, и тем более - в одиночестве.Строго запрещалось самому сажать вербу сегодня - верили, что иначе это может привести к смерти или большим несчастьям.В этот день нельзя думать о плохом и концентрироваться на негативе.Нельзя выяснять отношения, начинать конфликты - особенно с родными - иначе это может разрушить отношения и привести к большой ссоре.В этот день запрещается грустить - иначе весь год будет в тоске.Обычно в этот день за серьезные дела не брались, по возможности, лучше их отложить на потом.Если сегодня прилетели жаворонки, значит весна будет теплая.Если сегодня туман, то вскоре придут заморозки.Какая сегодня будет погода в течение дня - такое и все лето будет.Если в небе облака высоко плывут, значит будет хорошая погода.