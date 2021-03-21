|
21 марта не беритесь за серьезные дела: что можно и нельзя делать в Весенний солнцеворот
Источник материала: UDF
Фото: УНИАН
В народе дата также известна, как Весенний солнцеворот, и праздник еще называли Вербоносицей, а день считался настоящим началом весеннего периода.
Издавна верили, что вербные ветки обладают магической силой, способны очистить дом от всяких бед и прогнать ссоры.
В этот день именины отмечают: Афанасий, Иван, Владимир, Дементий, Лазарь.
Традиции этого дня
Согласно традициям, в этот день нужно принести в дом несколько веточек вербы, и это растение должно оградить жилище от нечистой силы.
Также верили, что ветки вербы с пушистыми «котиками» должны принести в дом удачу.
В старину также легонько хлестали тело вербой для укрепления здоровья, и чтобы отогнать хворь.
Чтобы избавиться от головной боли, ветку вербы разминали и клали под платок на голову.
Поверья гласили, что если сегодня ты увидишь своего любимого человека, то ваша любовь будет счастливой и крепкой. Поэтому в этот день старались не засиживаться дома, и тем более - в одиночестве.
Что нельзя делать в этот день
Строго запрещалось самому сажать вербу сегодня - верили, что иначе это может привести к смерти или большим несчастьям.
В этот день нельзя думать о плохом и концентрироваться на негативе.
Нельзя выяснять отношения, начинать конфликты - особенно с родными - иначе это может разрушить отношения и привести к большой ссоре.
В этот день запрещается грустить - иначе весь год будет в тоске.
Обычно в этот день за серьезные дела не брались, по возможности, лучше их отложить на потом.
Главные приметы этого дня
Если сегодня прилетели жаворонки, значит весна будет теплая.
Если сегодня туман, то вскоре придут заморозки.
Какая сегодня будет погода в течение дня - такое и все лето будет.
Если в небе облака высоко плывут, значит будет хорошая погода.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В этот день именины отмечают: Афанасий, Иван, Владимир, Дементий, Лазарь.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)