Блокировки дорог и политические ультиматумы: карантины и локдауны снова провоцируют акции протестов

Источник материала: ОНТ

Карантины и локдауны снова провоцируют акции протестов. Формат авторалли «Против ограничений» выбрали в Эстонии – он снова пройдет сегодня. В соцсетях раздаются призывы выезжать на улицы, формировать колонны и блокировать полосы движения. Итог – многокилометровые пробки. Недовольство мерами властей и готовность выехать на акцию уже подтвердили около двух тысяч человек.

Призывы к протестам продолжают звучать и в Грузии, но здесь они носят политический характер. Масштабные акции анонсировала оппозиция: переговоры с правящей партией не дали результатов. Теперь протесты планируют по всей стране. Напомним, после осенних парламентских выборов оппозиция требует нового голосования, а власти на это не идут.

Фото: Pixabay

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