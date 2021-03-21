|
Блокировки дорог и политические ультиматумы: карантины и локдауны снова провоцируют акции протестов
Источник материала: ОНТ
Карантины и локдауны снова провоцируют акции протестов. Формат авторалли «Против ограничений» выбрали в Эстонии – он снова пройдет сегодня. В соцсетях раздаются призывы выезжать на улицы, формировать колонны и блокировать полосы движения. Итог – многокилометровые пробки. Недовольство мерами властей и готовность выехать на акцию уже подтвердили около двух тысяч человек.
Призывы к протестам продолжают звучать и в Грузии, но здесь они носят политический характер. Масштабные акции анонсировала оппозиция: переговоры с правящей партией не дали результатов. Теперь протесты планируют по всей стране. Напомним, после осенних парламентских выборов оппозиция требует нового голосования, а власти на это не идут.
Фото: Pixabay
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Карантины и локдауны снова провоцируют акции протестов. Формат авторалли «Против ограничений» выбрали в Эстонии – он снова пройдет сегодня. В соцсетях раздаются...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)