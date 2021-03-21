ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Блокировки дорог и политические ультиматумы: карантины и локдауны снова провоцируют акции протестов

21.03.2021 09:59 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Блокировки дорог и политические ультиматумы: карантины и локдауны снова провоцируют акции протестов

Карантины и локдауны снова провоцируют акции протестов. Формат авторалли «Против ограничений» выбрали в Эстонии – он снова пройдет сегодня. В соцсетях раздаются призывы выезжать на улицы, формировать колонны и блокировать полосы движения. Итог – многокилометровые  пробки. Недовольство мерами властей и готовность выехать на акцию уже подтвердили около двух тысяч человек. 

Призывы к протестам продолжают звучать и в Грузии, но здесь они носят политический характер. Масштабные акции анонсировала оппозиция: переговоры с правящей партией не дали результатов. Теперь протесты планируют по всей стране. Напомним, после осенних парламентских выборов оппозиция требует нового голосования, а власти на это не идут.

Фото: Pixabay

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Карантины и локдауны снова провоцируют акции протестов. Формат авторалли «Против ограничений» выбрали в Эстонии – он снова пройдет сегодня. В соцсетях раздаются...
 
Новости дня
Новости разные
 
Глава МИД Литвы: Европа не должна просто наблюдать за происходящим в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by