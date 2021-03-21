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Участники автопробега «За единую Беларусь» присоединятся к митингу-реквиему в Хатыни
Источник материала: ОНТ
Не остаются в стороне от событий памятной недели, объединившей Беларусь вокруг мемориалов Великой Отечественной войны, и патриоты. Автопробег «За единую Беларусь» сегодня отправится по уже знакомому маршруту.
Полгода назад единомышленники уже посещали мемориальный комплекс Хатынь. Но это священная точка на карте страны, куда следует возвращаться, чтобы память жила. Автоколонна прибудет на место к началу митинга-реквиема в 8 вечера.
Старт – как обычно, от парковки у аквапарка Лебяжий. Время выезда – 6 вечера, с собой - символы независимой и мирной страны.
Фото: pixabay
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Не остаются в стороне от событий памятной недели, объединившей Беларусь вокруг мемориалов Великой Отечественной войны, и патриоты. Автопробег «За единую...
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