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Неделя памяти объединила Беларусь вокруг мемориалов Великой Отечественной войны

21.03.2021 09:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Неделя памяти объединила Беларусь вокруг мемориалов Великой Отечественной войны

Трагедия и боль целой нации. Подходит к завершению неделя памяти сожженных белорусских деревень. Всю страну вокруг мемориалов Великой Отечественной объединила республиканская акция. Сегодня, накануне 78-летия событий в Хатыни, пройдет Всебелорусская молитва в память о жертвах одного из самых страшных военных преступлений в истории. 

Беларусь не забудет эти события. Ни героев той войны, ни мирных жителей, погибших на собственной земле от рук захватчиков. Эта память помогает людям осознавать истинную цену мира и спокойствия – белорусы заплатили за это миллионами жизней. И за каждого из них прозвучат молитвы и всех вспомнят в тишине минут молчания. Среди сотен людей, которые сегодня приедут в Хатынь, будет и Александр Лукашенко. 

Всю неделю акция проходила на одном дыхании: неравнодушные собирались у мемориалов не только, чтобы привести в порядок сотни объектов во всех уголках страны, но и почтить память героев и жертв событий тех лет.

История полесской деревни Ола – незаживающая рана белорусского народа. Каратели уничтожили здесь 1757 человек, более половины были детьми. Больных и стариков расстреливали прямо в домах, остальных согнали в сарай и подожгли. Попытки бежать пресекались пулеметным огнем. Забыть такое невозможно. И теперь на месте пепелища - мемориальный комплекс. Монумент состоит из большого пешеходного маршрута – это восстановленная деревенская улица. Вдоль нее калитки, как символы сожженных домов. А ломаные арки символизируют сломанные судьбы. 

В Витебской области – свои раны и ожоги после войны. Обугленная земля деревни Шуневка под Докшицами напоминает о страшных событиях мая 43-го. Гитлеровцы жгли людей заживо или бросали в колодец. 66 жизней закончились в один день. Всего на территории района в годы войны были уничтожены около 100 деревень, а на месте Шуневки теперь мемориал «Проклятие фашизму». 

Митинги-реквиемы, минуты молчания, венки и воспоминания – всю неделю Беларусь посвятила событиям, которые не должны повториться. Всебелорусская молитва сегодня предваряет основной этап акции: завтра, в день 78-летия Хатынской трагедии в мемориальном комплексе возложат цветы – дань памяти жертвам жестокой машины под названием «нацизм». 

Фото: БЕЛТА

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Трагедия и боль целой нации. Подходит к завершению неделя памяти сожженных белорусских деревень. Всю страну вокруг мемориалов Великой Отечественной объединила...
 
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