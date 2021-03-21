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Неделя памяти объединила Беларусь вокруг мемориалов Великой Отечественной войны
Источник материала: ОНТ
Трагедия и боль целой нации. Подходит к завершению неделя памяти сожженных белорусских деревень. Всю страну вокруг мемориалов Великой Отечественной объединила республиканская акция. Сегодня, накануне 78-летия событий в Хатыни, пройдет Всебелорусская молитва в память о жертвах одного из самых страшных военных преступлений в истории.
Беларусь не забудет эти события. Ни героев той войны, ни мирных жителей, погибших на собственной земле от рук захватчиков. Эта память помогает людям осознавать истинную цену мира и спокойствия – белорусы заплатили за это миллионами жизней. И за каждого из них прозвучат молитвы и всех вспомнят в тишине минут молчания. Среди сотен людей, которые сегодня приедут в Хатынь, будет и Александр Лукашенко.
Всю неделю акция проходила на одном дыхании: неравнодушные собирались у мемориалов не только, чтобы привести в порядок сотни объектов во всех уголках страны, но и почтить память героев и жертв событий тех лет.
В Витебской области – свои раны и ожоги после войны. Обугленная земля деревни Шуневка под Докшицами напоминает о страшных событиях мая 43-го. Гитлеровцы жгли людей заживо или бросали в колодец. 66 жизней закончились в один день. Всего на территории района в годы войны были уничтожены около 100 деревень, а на месте Шуневки теперь мемориал «Проклятие фашизму».
Митинги-реквиемы, минуты молчания, венки и воспоминания – всю неделю Беларусь посвятила событиям, которые не должны повториться. Всебелорусская молитва сегодня предваряет основной этап акции: завтра, в день 78-летия Хатынской трагедии в мемориальном комплексе возложат цветы – дань памяти жертвам жестокой машины под названием «нацизм».
Фото: БЕЛТА
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Трагедия и боль целой нации. Подходит к завершению неделя памяти сожженных белорусских деревень. Всю страну вокруг мемориалов Великой Отечественной объединила...
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