"Минчанка" вышла в "финал шести" российской Суперлиги

В субботу вечером клуб из Беларуси со счетом 3:1 обыграл "Ленинградку". Неделей ранее победу одержала российская команда - 3:2,interfax.by. Общая победа по сумме двух матчей со счетом 5:4 позволила белорусскому полпреду в российской волейбольной Суперлиге выйти в ТОП-6 волейбольных команд чемпионата.