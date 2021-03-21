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"Минчанка" вышла в "финал шести" российской Суперлиги

21.03.2021 10:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Волейбольный клуб "Минчанка" вошел в число шести лучших команд российской Суперлиги.




В субботу вечером клуб из Беларуси со счетом 3:1 обыграл "Ленинградку". Неделей ранее победу одержала российская команда - 3:2, пишет interfax.by. Общая победа по сумме двух матчей со счетом 5:4 позволила белорусскому полпреду в российской волейбольной Суперлиге выйти в ТОП-6 волейбольных команд чемпионата. 

"Финал шести" пройдет с 29 марта по 3 апреля в Казани.
 
 
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Волейбольный клуб "Минчанка" вошел в число шести лучших команд российской Суперлиги.
 
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