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"Минчанка" вышла в "финал шести" российской Суперлиги
Источник материала: Партизан
Волейбольный клуб "Минчанка" вошел в число шести лучших команд российской Суперлиги.
В субботу вечером клуб из Беларуси со счетом 3:1 обыграл "Ленинградку". Неделей ранее победу одержала российская команда - 3:2,
"Финал шести" пройдет с 29 марта по 3 апреля в Казани.
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Волейбольный клуб "Минчанка" вошел в число шести лучших команд российской Суперлиги.
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