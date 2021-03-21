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Минчане Заводского района провели мощную акцию в поддержку белорусских героев
Источник материала: Хартия'97
Минчане Заводского района провели мощную акцию в поддержку белорусских героев
Невероятная солидарность.
В подъезде одного из домов Заводского района столицы жители украсили стены портретами политзаключенных белорусов с описанием их историй.
И напомнили невежливым соседям статьи Конституции РБ о правах и свободах граждан, сообщает телеграм-канал
«Вот это акция!», — отмечают авторы публикации.
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Невероятная солидарность.
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