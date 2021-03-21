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Минчане Заводского района провели мощную акцию в поддержку белорусских героев

21.03.2021 10:19 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Минчане Заводского района провели мощную акцию в поддержку белорусских героев

  • 21.03.2021, 10:18
Минчане Заводского района провели мощную акцию в поддержку белорусских героев

Невероятная солидарность.

В подъезде одного из домов Заводского района столицы жители украсили стены портретами политзаключенных белорусов с описанием их историй.

И напомнили невежливым соседям статьи Конституции РБ о правах и свободах граждан, сообщает телеграм-канал UsyLukashenko.

«Вот это акция!», — отмечают авторы публикации.








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