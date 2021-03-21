Источник материала: Хартия'97

Минчане Заводского района провели мощную акцию в поддержку белорусских героев 21.03.2021, 10:18

Невероятная солидарность.

В подъезде одного из домов Заводского района столицы жители украсили стены портретами политзаключенных белорусов с описанием их историй.

И напомнили невежливым соседям статьи Конституции РБ о правах и свободах граждан, сообщает телеграм-канал UsyLukashenko .

«Вот это акция!», — отмечают авторы публикации.





























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