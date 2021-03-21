Источник материала: Хартия'97

Безумный путинизм и трубное искушение Европы 21.03.2021, 10:12

Месседжи Кремля убоги и стары.

Оккупация Крыма и Севастополя уже давно не вызывает у основной массы россиян никакого позитива, а лишь сарказм и злую иронию. В очередную годовщину крымского преступления дряхлый и презираемый вождь согнал своих крепостных послушать пафосную речь о «великой России», «любви к родине», «россиянах с корнями, уходящими в каменный век». Но утомленный народ слушал неубедительного жалкого человека, неохотно ряженого в водолазку, куртку и джинсы, и думал, вот хорошо хоть отгул дадут за участие в этой показухе, пишет телеграм-канал «Сито Сократа» .

Действительно под предлогом пандемии митинги оппозиции на открытом воздухе в тюрьме народов запрещены, а вот согнать 80000 тысяч бюджетников на стадион «Лужники» – это признак «заботы» о народе. Сколько будет инфицирований и смертей сограждан после этого плотного ивента мелкотравчатого убийцу не волнует. Главное, чтобы был размах, ведь ради построения российского аналога Северной Кореи любые жертвы приемлемы. Траву будем(те) есть для величия в «новых геополитических условиях», ради, как выразился Путин о Крыме, – «маленькой точки» на карте огромной России.

Месседжи Путина убоги и стары: мы ведем борьбу за восстановление исторической справедливости; в Крыму обнаружена могила неандертальца с российским паспортом; полчища иностранных врагов везде; «мы – большие» и другая капитанская очевидность и делирий, набившие оскомину даже троллям из ГРУ и ФСБ.

Однако, их озадачивают существенные сбои в памяти верховного скрепоносца. Он уже даже в малых текстах путается, и вместо Херсонеса, по Фрейду, заговорил о Херсоне. Но здесь также надо быть осторожными, ведь может Путин выдал свой план по захвату новых украинских территорий? Особенно это настораживает в контексте новой порции угроз всем странам-соседям, которых «обнуленец» называет «квазигосударственными образованиями». Им, дескать, передали российские колоссальные пространства в виде «щедрых подарков». Подобная формулировка заставила насторожиться не только 14 бывших советских республик, но и Польшу, Финляндию, призадумались даже в Анкаре, Тегеране, Улан-Баторе, Токио и Пекине… А если зайти еще дальше, то может скоро путинисты и про Аляску заговорят? И все началось с «маленькой крымской точки».

Россия идет очень опасным путем ирредентизма в виду отсутствия у страны иной цементирующей идеологии, она будет лишь рушить все вокруг себя. Но при этом российские спецслужбы, пропаганда и дипломатия хотят убаюкивать ключевые страны Европы, такие, как Франция, Италия и Германия. В случае с Берлином Москва хочет убедить немецкого канцлера Ангелу Меркель, в том, что крайне важно завершить достройку газового проекта «Северный поток-2». Для этого необходимо добиваться ревизии или полной отмены санкций, особенно давить на Вашингтон.

Россияне хотят привязать свои геополитические боли к мнимой заботе о европейской экономике и экологии, запустив своего «троянского коня». В частности делаются попытки увязать снятие санкций с пресловутого российского газопровода, читай за оккупацию Крыма, в обмен на обещания защитить и расширить немецкие инвестиции в проекты «зеленой энергетики» в Украине. В частности речь идет о мощностях по производству водорода, в т.ч. на Донбассе, а также больших инвестициях в трансформацию ГТС Украины под транспортировку и хранение водорода.

Данные здравые инициативы в Украине категорически нельзя увязывать с наращиванием зависимости от «Газпрома», что будет иметь очень тяжелые последствия для стран ЕС в виду агрессивной и непредсказуемой политики Кремля, привыкшего играть на энергетическом шантаже. Европейцам крайне важно избежать раскола Запада, и попадания в российский капкан нового «Мюнхенского сговора», тем более, учитывая безумные и воинственные речи Путина о странах-соседях, и масштабные действия по подрыву их безопасности.

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