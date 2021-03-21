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Ученые нашли новый континент в Индийском океане

21.03.2021 10:19 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Ученые нашли новый континент в Индийском океане

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  • 21.03.2021, 9:55
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Ученые нашли новый континент в Индийском океане

Он пока находится в стадии зарождения.

Принята точка зрения, что континентальная кора образуется на стыке континентов и океанов, там где океанические литосферные плиты погружаются в мантию под сушу. Это подтверждается тем фактом, что под океанами кора намного тоньше, чем под материками. Также они различаются составом: под континентами в основном гранитное основание из магмы, а под океанами – базальты, пишет «Популярная механика».

Новые данные предоставило исследование архипелага Кергелен. Это группа островов в южной части Индийского океана, расположенная примерно в центре треугольника, образованного южной оконечностью Африки, Австралией и побережьем Антарктиды.

Острова являются вершинами вулканов. В течение долгого времени они извергались, и потоки магмы сформировали аномально толстую кору для океанической кору. Более того, здесь было обнаружено магматическое внедрение пород гранитов (сиенитов), которое встречается исключительно на континентах.

Таким образом, архипелаг Кергелен может оказаться «зародышем» нового материка.

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