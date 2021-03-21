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«Когда уже услышат крик души жителей Борисова, клянущих на чем свет остатки дорог?»

21.03.2021 10:19 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Когда уже услышат крик души жителей Борисова, клянущих на чем свет остатки дорог?»

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  • 21.03.2021, 9:46
«Когда уже услышат крик души жителей Борисова, клянущих на чем свет остатки дорог?»

Жители микрорайона «Лядище» возмущены потоком большегрузов через жилую зону.

Сайт ex-press.by получил несколько сообщений от жителей Борисова, возмущенных транзитом транспортных средств, в том числе грузовых, через жилую зону микрорайона «Лядище» (ул. Днепровскую), где находится школа, детский сад, жилые многоквартирные дома. Накануне в этом районе ограничили проезд на участке объездной «генеральской» дороги.

— Почему нельзя было привести в порядок старую дорогу от Французской вышки и до закрытого КПП на «генеральской» дороге, и транзит грузовых авто организовать по данному участку. Так нет же, наши мега-умы закрыли полностью участок генеральской дороги от ул. Дымки до ул. Днепровской, направив весь поток транспортных средств через ул. Дымки и в жилую зону, — пишут читатели сайта.


— К слову сказать, по маршруту следования нынешнего объезда находится средняя школа и детский сад. Маршрут объезда пролегает по жилой зоне, обозначенной соответствующими знаками, а там сейчас движутся лесовозы, щеповозы, строительная техника, перевозящая бетон, песок и т.д. Тоннаж данных транспортных средств превышает 20 тонн, и дороги по улице Дымки и Днепровской просто не предназначены для таких тяжеловесов.


Вопрос в том, кто дал разрешение на такой маршрут объезда, куда смотрит ГАИ, руководство города и экологическая служба? — задаются вопросом читатели.


— Город перерыт и перекопан по всем направлениям. Когда уже наконец, услышат крик души жителей города и водителей, клянущих по чем свет остатки дорог, по которым вынуждены передвигаться? — пишут они.

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Жители микрорайона «Лядище» возмущены потоком большегрузов через жилую зону.
 
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