Источник материала: Хартия'97

«В какой-то момент в политруков гаечный ключ может полететь» 2 21.03.2021, 9:18

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Власти сильно ошибаются в оценке настроений на заводах.

Весеннее обострение набирает обороты. Мало того, что на многих предприятиях вводят неполную рабочую неделю (например, на Жабинковском сахарном комбинате) или сокращают зарплаты, так они еще собрались вернуть политдни, пишет телеграм-канал «Ник и Майк» .

По информации телеграм-канала, на «Гродно Азот» решили согнать людей в цеха и рассказать про политическую ситуацию в стране. Думается, политруки серьезно рискуют. В какой-то момент гаечный ключ в них может полететь.

Ну, а на «Молочном мире», например, такую встречу провел начальник управления Следственного комитета по Гродненской области Малиновский. Товарищ съездил на ВНС и вернулся с рассказом (хорошо хоть не с зарядом бодрости и позитива).

То есть, решили окончательно взбесить людей. Потом не говорите, что мы не предупреждали. Власти сильно переоценивают терпение белорусов. Или уже забыли про указ о «тунеядцах»?

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