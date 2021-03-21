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"Надо любить маму, а я не могу". Что делать с обидой на родителей
21.03.2021 10:25 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Рассказывают эволюционный психолог, заведующий центром биопсихологических исследований Московского института психоанализа Иван Хватов и детский и семейный психолог, педагог Катерина Демина.
02:12 Каковы биологические основы у чувств между ребенком и родителями
03:30 В каком возрасте у ребенка появляется чувство любви
10:17 Какие ошибки совершают родители в момент, когда подросток начинает не соглашаться с ними
14:48 Старые обиды на родителей: что с ними делать
19:45 Родители признали, что вели себя неправильно. Как дальше выстраивать отношения?
22:45 "Мама хочет, чтобы с ней поговорили на кухне, а ты ей присылаешь шофера с продуктами". Почему заботу ценят тогда, когда на нее был запрос
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26:05 Как несчастливые отношения с родителями сказываются на наших отношениях с собственными детьми
29:00 "Невозможно простить того, кто об этом не просит". Можно ли не прощать родителей
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