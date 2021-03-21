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"Надо любить маму, а я не могу". Что делать с обидой на родителей

21.03.2021 10:25 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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"Надо любить маму, а я не могу". Что делать с обидой на родителей
В каком возрасте в нас формируется любовь (именно любовь, а не привязанность!) к родителям? Что делать, если в 35-40 лет вы не можете забыть старую обиду на маму или папу? И что, если вы поняли, что сами становитесь "чудовищем" по отношению к собственным детям? 
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Рассказывают эволюционный психолог, заведующий центром биопсихологических исследований Московского института психоанализа Иван Хватов и детский и семейный психолог, педагог Катерина Демина.

02:12 Каковы биологические основы у чувств между ребенком и родителями

03:30 В каком возрасте у ребенка появляется чувство любви

10:17 Какие ошибки совершают родители в момент, когда подросток начинает не соглашаться с ними

14:48 Старые обиды на родителей: что с ними делать

19:45 Родители признали, что вели себя неправильно. Как дальше выстраивать отношения?

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24:00 "Проходит семейный обед, а потом девушку рвёт, потому что все время говорили о том, какая она неудачница"

25:00 "Ловушка всемогущества". Почему при плохих отношениях смерть родителя переживается тяжелее, чем при хороших

26:05 Как несчастливые отношения с родителями сказываются на наших отношениях с собственными детьми

29:00 "Невозможно простить того, кто об этом не просит". Можно ли не прощать родителей

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