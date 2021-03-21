Дома у климовичского журналиста Аржанцева прошел обыск — его предупредили об ответственности за экстремистскую деятельность

Независимый журналист Сергей Аржанцев из Климовичей (Могилевская область) предупрежден об уголовной ответственности за экстремистскую деятельность, в его квартире 19 марта прошел полуторачасовой обыск.



Фото с сайта mogilev.online

В результате силовики получили доступ к компьютеру Аржанцева, и он перестал администрировать группу «Клімавіцкая старонка» в социальной сети «ВКонтакте», куда входило около 1.750 человек. В группе размещались городские новости.

По словам Аржанцева, местный отдел Следсственного комитета расследует деятельность местных социальных сетей в рамках уголовного дела. Журналист предупрежден об ответствнности, но оставлен на свободе.

Аржанцеву 49 лет. По образованию библиотекарь. С независимыми изданиями начал сотрудничать в 2000 году. В 2003-м вступил в Белорусскую ассоциацию журналистов.