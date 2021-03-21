ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Светлогорске ищут причастных к порче машины судьи и распространению листовок о нём

21.03.2021 10:57 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Светлогорске ищут причастных к порче машины местного судьи и распространению по городу листовки о нём. Об этом 19 марта сообщает «Палеская вясна».


Об этом правозащитником рассказала местная жительница Наталья Гришко, к которой 18 марта пришёл домой сотрудник силовых структур. Он опросил женщину в рамках дела о порче автомобиля судьи и распространении листовок. В частности, он интересовался, могла ли быть причастной к этому руководитель Светлогорского отделения правозащитного центра «Весна» Елена Маслюкова вместе с какой-то пенсионеркой.

Сама Маслюкова знает о том, что кто-то поцарапал машину судьи, но полностью отрицает свою причастность к этому.

«Я воспринимаю это, как полную бессмыслицу и попытку найти на меня хотя бы что-то, чтобы привлечь в качестве подозреваемой или обвиняемой и заключить. Листовки я тоже просто физически не могла печатать, так как не имею соответствующего оборудования. Я осуществляю правозащитную деятельность, помогая тем, кто ведет борьбу за свободу в Беларуси, защищать свои права. При этом я работаю полностью в правовом поле и мне даже мыслей никогда не приходило в голову, чтобы делать что-то не правовое, вроде порчи чьего-то имущества либо оскорблений кого-то», — прокомментировала ситуацию Маслюкова.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Светлогорске ищут причастных к порче машины местного судьи и распространению по городу листовки о нём. Об этом 19 марта сообщает «Палеская вясна».
 
Новости дня
Новости разные
 
Безумный путинизм и трубное искушение Европы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by