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Пашинян озвучил потери Армении в Карабахе

21.03.2021 10:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Премьер не исключил, что число жертв конфликта может увеличиться, но уверен, что оно не должно превысить четырех тысяч.


Фото: ru.armeniasputnik.am

Погибшими в результате боевых действий в Нагорном Карабахе значатся 3250 человек, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Об этом сообщает Sputnik со ссылкой на Sputnik Армения.

"Мы понесли тяжелые потери в войне, есть люди, заявляющие о 10 тысячах погибших. Но официальная цифра (погибших - Sputnik) 3250", - сказал Пашинян.

Премьер добавил, что в настоящее время еще 189 семей ждут результатов экспертизы ДНК. Кроме того, есть еще список пропавших без вести, который требует уточнения. По словам Пашиняна, за последние месяцы десять человек из этого списка нашлись живыми.

По мнению главы правительства Армении, даже если выявятся новые, ранее неизвестные, обстоятельства, то число жертв конфликта в Карабахе все равно не превысит четырех тысяч.

Боевые действия в Нагорном Карабахе возобновились в конце сентября прошлого года. Стороны конфликта предприняли несколько попыток подписать мирный договор, но успешным стало трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября: при посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.



Читать дальше: https://sputnik.by/incidents/20210320/1047183334/Pashinyan-ozvuchil-poteri-Armenii-v-Karabakhe.html
 
 
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Премьер не исключил, что число жертв конфликта может увеличиться, но уверен, что оно не должно превысить четырех тысяч.
 
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