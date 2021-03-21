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У журналиста Сергея Аржанцева из Климовичей прошел обыск
Источник материала: Партизан
Как сообщают правозащитники MAYDAY, 19 марта у журналиста Сергея Аржанцева из Климовичей прошел обыск. Ему пришлось удалить группу Вконтакте, которая насчитывала 1,7 тысячи подписчиков.
Фото: MAYDAY
— К сожалению, группа КЛІМАВІЦКАЯ СТАРОНКА вынуждена закрыться. Сегодня, 19 марта 2021 года, в моей квартире прошёл обыск, был получен доступ к компьютеру, что отразилось на содержании КЛІМАВІЦКАЙ СТАРОНКІ и делает невозможной её дальнейшую деятельность,
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Как сообщают правозащитники MAYDAY, 19 марта у журналиста Сергея Аржанцева из Климовичей прошел обыск. Ему пришлось удалить группу Вконтакте, которая насчитывала 1,7...
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