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У журналиста Сергея Аржанцева из Климовичей прошел обыск

21.03.2021 10:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Как сообщают правозащитники MAYDAY, 19 марта у журналиста Сергея Аржанцева из Климовичей прошел обыск. Ему пришлось удалить группу Вконтакте, которая насчитывала 1,7 тысячи подписчиков.



Фото: MAYDAY

— К сожалению, группа КЛІМАВІЦКАЯ СТАРОНКА вынуждена закрыться. Сегодня, 19 марта 2021 года, в моей квартире прошёл обыск, был получен доступ к компьютеру, что отразилось на содержании КЛІМАВІЦКАЙ СТАРОНКІ и делает невозможной её дальнейшую деятельность, пишет МогилевОнлайн. В связи с этим сообщаю всем подписчикам и читателям, что с этого момента не имею никакого отношения к появлению любой информации в группе или от имени группы. С уважением, Сергей Аржанцев, — написал мужчина на странице группы.
 
 
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Как сообщают правозащитники MAYDAY, 19 марта у журналиста Сергея Аржанцева из Климовичей прошел обыск. Ему пришлось удалить группу Вконтакте, которая насчитывала 1,7...
 
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