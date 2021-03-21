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В Казахстане выпустили монету с Назарбаевым

21.03.2021 10:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Национальный банк Казахстана выпустил коллекционную монету «Qazaqstannyń astanasy — Nur-Sultan» с изображением первого президента Нурсултана Назарбаева.




Как сообщает Tengrinews, монета номиналом 1000 тенге с портретом Назарбаева относится к серии «Выдающиеся события и люди». Монета сделана она из серебра пробы 925/1000 (46,2 грамма) с составной частью из золота пробы 999/1000 (16 граммов). 

Тираж — 1 000 штук. 
 
 
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Национальный банк Казахстана выпустил коллекционную монету «Qazaqstannyń astanasy — Nur-Sultan» с изображением первого президента Нурсултана Назарбаева.
 
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