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Сектор арендного жилья доведут до 15% от общего жилфонда
Источник материала: Партизан
В Беларуси намерены увеличить сектор арендного жилья и довести его удельный вес до 15% от общего жилфонда, сообщил министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович, посещая Гомель с рабочим визитом в пятницу.
"Наша задача на ближайшую перспективу – увеличить сектор арендного жилья и довести его удельный вес до 15% от общего жилфонда. В скором времени будут разработаны и приняты нормативные правовые акты, регулирующие рынок такого жилья,
Он обратил внимание, что растет количество людей, которые стоят в очереди нуждающихся более 10 лет. Причины самые разные: например, нет источников доходов. Для такой категории и для молодежи, которая более мобильна и не хочет привязываться к конкретному месту, и проводится работа над развитием сектора арендного жилья.
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В Беларуси намерены увеличить сектор арендного жилья и довести его удельный вес до 15% от общего жилфонда, сообщил министр архитектуры и строительства Руслан...
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