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Сектор арендного жилья доведут до 15% от общего жилфонда

21.03.2021 10:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси намерены увеличить сектор арендного жилья и довести его удельный вес до 15% от общего жилфонда, сообщил министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович, посещая Гомель с рабочим визитом в пятницу.




"Наша задача на ближайшую перспективу – увеличить сектор арендного жилья и довести его удельный вес до 15% от общего жилфонда. В скором времени будут разработаны и приняты нормативные правовые акты, регулирующие рынок такого жилья, пишет interfax.by. В него будут вовлекаться не только юридические, но и физические лица, у которых жилплощади в избытке. Они смогут не только зарабатывать, сдавая квартиры и дома, но и снизят для себя налоговую нагрузку", – отметил министр.

Он обратил внимание, что растет количество людей, которые стоят в очереди нуждающихся более 10 лет. Причины самые разные: например, нет источников доходов. Для такой категории и для молодежи, которая более мобильна и не хочет привязываться к конкретному месту, и проводится работа над развитием сектора арендного жилья.
 
Теги: Гомель
 
 
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В Беларуси намерены увеличить сектор арендного жилья и довести его удельный вес до 15% от общего жилфонда, сообщил министр архитектуры и строительства Руслан...
 
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