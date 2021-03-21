|
Попугай спел хозяину на ухо. Смотрите, ради чего он это сделал
Источник материала: Tut.by
Попугай корелла по имени Джафар решил привлечь внимание своего хозяина очень милым способом: он спел ему на ухо. Увы, его планы провалились, потому что мужчина слушал музыку в наушниках, и тогда птица перешла к более решительным действием — Джафар начал кусать хозяина. Вы спросите, ради чего столько усилий? А все ради любви, ведь птичке нужен был поцелуй.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кнутом и пряником.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)