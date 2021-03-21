Попугай спел хозяину на ухо. Смотрите, ради чего он это сделал

Источник материала: Tut.by

Попугай корелла по имени Джафар решил привлечь внимание своего хозяина очень милым способом: он спел ему на ухо. Увы, его планы провалились, потому что мужчина слушал музыку в наушниках, и тогда птица перешла к более решительным действием — Джафар начал кусать хозяина. Вы спросите, ради чего столько усилий? А все ради любви, ведь птичке нужен был поцелуй.