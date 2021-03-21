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«Что ни день — то новый коммунальный коллапс»
Источник материала: Хартия'97
«Что ни день — то новый коммунальный коллапс»
«Сумерки» лукашизма на примере Новополоцка.
Одним из признаков системного кризиса режима в Беларуси стали практически ежедневные коммунальные аварии.
«Новый день — новый коммунальный коллапс. На этот раз без нормальной воды остался Новополоцк. Вместо нее из крана идет какая-то коричневая жижа», — сообщил сегодня телеграм-канал
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«Сумерки» лукашизма на примере Новополоцка.
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