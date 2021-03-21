Источник материала: Хартия'97

«Что ни день — то новый коммунальный коллапс» 1 21.03.2021, 10:58

«Сумерки» лукашизма на примере Новополоцка.

Одним из признаков системного кризиса режима в Беларуси стали практически ежедневные коммунальные аварии.

«Новый день — новый коммунальный коллапс. На этот раз без нормальной воды остался Новополоцк. Вместо нее из крана идет какая-то коричневая жижа», — сообщил сегодня телеграм-канал nexta_tv .

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