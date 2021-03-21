ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Forbes: ВВС США и ВМФ России начали противостояние в Арктике

21.03.2021 11:21 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Forbes: ВВС США и ВМФ России начали противостояние в Арктике

3
  • 21.03.2021, 10:32
  • 2,466
Forbes: ВВС США и ВМФ России начали противостояние в Арктике
Иллюстрационное фото

В регионе происходят важные для Северного морского пути события.

ВВС США упорно увеличивают количество баз обеспечения самых мощных самолетов, выполняющих задачи в арктическом регионе, пишет Forbes (перевод —inosmi.ru).

Российские военные делают то же самое, и это неслучайно.

ВМФ России поставил задачу полку модернизированных перехватчиков МиГ-31БМ совершить облет и разместить самолеты на арктических аэродромах, чтобы летать в Заполярье неподалеку от холодного, но быстро тающего Северного полюса.

Их задача — защитить Северный морской путь, как называют арктический судоходный маршрут, имеющий для Москвы возрастающее значение в условиях глобального потепления, потому что лед все меньше сковывает воды Северного Ледовитого океана.

98-й отдельный гвардейский смешанный авиационный полк имеет в своем составе десяток двухмоторных двухместных Миг-312БМ, плюс к этому пару десятков бомбардировщиков Су-24 и самолетов-разведчиков. Расквартирован полк на аэродроме в Мончегорске недалеко от Мурманска. Это российское Заполярье.

В последние годы Кремль восстановил более десятка аэродромов на арктическом побережье России, в том числе несколько взлетно-посадочных полос на очень холодных островах в Северном Ледовитом океане.

Миг-31 может совершать вылеты со многих из этих аэродромов. Он имеет впечатляющий радиус боевого применения в полторы тысячи километров, а сеть авиабаз позволяет этим перехватчикам осуществлять патрулирование по всей Арктике и прикрывать весь Северный морской путь.

И это не просто теория. В 2020 году ВМФ провел рассредоточение. «Командование признало результаты маневров успешными», — отметила на прошлой неделе газета «Известия». Пара перехватчиков МиГ-31 в начале февраля вылетела с одного из островных аэродромов Рогачево и какое-то время сопровождала пару бомбардировщиков Ту-160, летевших над Северным Ледовитым океаном.

Американские бомбардировщики все чаще испытывают на прочность российскую систему обороны на Крайнем Севере. В феврале в Норвегию для проведения длительных учений перебросили четыре самолета В-1 с изменяемой геометрией крыла. В этих условиях у экипажей МиГов появляется возможность претворить на практике российскую стратегию защиты Северного морского пути.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В регионе происходят важные для Северного морского пути события.
 
Новости дня
Новости разные
 
Черечень назвал деятельность конституционной комиссии «пылью» в глаза народу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by