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Чалый – про голосование за переговоры. И сколько уже отдали свой голос
21.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Известный экономист в свежем выпуске «Чалый Live» прокомментировал призыв Светланы Тихановской.
– Цель инициативы – перебить месседж пропаганды, что все сдувается. Важно даже столько, сколько их уже есть сейчас. Из него понятно, что число сторонников не уменьшилось, –
Напомним, 18 марта
По данным на 10.50 воскресенья, через бота
Почти 595 000
На утро 21 марта
Первые результаты обещано озвучить ко Дню Воли — 25 марта.
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Известный экономист в свежем выпуске «Чалый Live» прокомментировал призыв Светланы Тихановской.
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