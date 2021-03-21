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Чалый – про голосование за переговоры. И сколько уже отдали свой голос

21.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Известный экономист в свежем выпуске «Чалый Live» прокомментировал призыв Светланы Тихановской.

Чалый – про голосование за переговоры. И сколько уже отдали свой голос

– Цель инициативы – перебить месседж пропаганды, что все сдувается. Важно даже столько, сколько их уже есть сейчас. Из него понятно, что число сторонников не уменьшилось, – сказал в эфире Сергей Чалый.

Напомним, 18 марта Светлана Тихановская призвала белорусов проголосовать на платформе «Голос» за переговоры с властью. Старт голосования был дан после окончания обращения.

По данным на 10.50 воскресенья, через бота @golosby_bot проголосовали более полумиллиона пользователей.

Почти 595 000

На утро 21 марта

Первые результаты обещано озвучить ко Дню Воли — 25 марта.

 
 
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Известный экономист в свежем выпуске «Чалый Live» прокомментировал призыв Светланы Тихановской.
 
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