Чалый – про голосование за переговоры. И сколько уже отдали свой голос

Источник материала: Салiдарнасць

Известный экономист в свежем выпуске «Чалый Live» прокомментировал призыв Светланы Тихановской.





– Цель инициативы – перебить месседж пропаганды, что все сдувается. Важно даже столько, сколько их уже есть сейчас. Из него понятно, что число сторонников не уменьшилось, – сказал в эфире Сергей Чалый.

Напомним, 18 марта Светлана Тихановская призвала белорусов проголосовать на платформе «Голос» за переговоры с властью. Старт голосования был дан после окончания обращения.

По данным на 10.50 воскресенья, через бота @golosby_bot проголосовали более полумиллиона пользователей.

Почти 595 000 На утро 21 марта

Первые результаты обещано озвучить ко Дню Воли — 25 марта.