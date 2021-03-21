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Счастье по Романчуку: «Одному счастье – уехать туда, где трава зеленее, другому – сделать свою землю роднее»

21.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Известный экономист написал эссе в Международный день счастья.

Счастье по Романчуку: «Одному счастье – уехать туда, где трава зеленее, другому – сделать свою землю роднее»

– Счастье оно такое. Black or white. Кому счастье – black, а кому – white, – пишет Ярослав Романчук. – Одному счастье невозможно без уединения, другому – без шумной компании.

Одному счастье – слиться с природой, другому – раствориться в джунглях города.

Одному счастье – солнце, песок и жарень, другому – дождь, холод и тень.

Одному счастье – рыбалка, охота и нота, другому – травка, рулетка и смета.

Одному счастье – молитва и торжественность храма, другому – буйство и безответственность Инстаграма.

Одному счастье – футбол, рок-н-рол, тринитротолуол, другому – шоппинг, смокинг и пилинг.

Одному счастье – маркетинг, роуминг, рейтинг, другому – рассол, засол и камзол.

Одному счастье – невидимая рука рынка, другому – сильная рука Хозяина.

Одному счастье – когда у соседа корова доится, другому – когда она окочурится.

Одному счастье – уехать туда, где трава всегда зеленее, другому – сделать свою землю роднее.

Black и White редки в жизни. Преимущественно вокруг пёстрые, разноцветные, вычурных цветов и раскрасок люди. Каждый уникален. Каждый на своей волне. Каждый – на своём коне.

Счастье – это без догматизма и большевизма принять разность и многообразие.

Счастье – это испарить стремление к уравниловке.

Счастье – это свобода поиска и выбора для себя друга, веры, увлечения и удовлетворения.

Счастье – это privacy и желания – за свой счёт, чужие желания, ресурсы – не зачёт.

Счастье – это оградить себя от разрушительного «как все».

Счастье – это быть на своей волне, если она идёт одновременно от разума и сердца.

Счастья вам, друзья!

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